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Venado Tuerto celebró su 142° aniversario con un acto y homenaje a sus fundadores

“Venado Tuerto es grande porque su gente es grande”, dijo el intendente Chiarella quien fue el único orador de la ceremonia

28 de abril 2026 · 18:03hs
 Se rindió tributo al fundador Eduardo Casey y se declaró Ciudadano Notable a Norberto Chilín Morelli.

 Se rindió tributo al fundador Eduardo Casey y se declaró Ciudadano Notable a Norberto Chilín Morelli.

El domingo 26, la Escuela “Rosa Turner de Estrugamou” de Venado Tuerto fue la anfitriona del acto oficial conmemorativo del 142° aniversario de la fundación de la ciudad. La emotiva ceremonia fue el marco elegido para que músico Norberto Chilín Morelli fuera declarado Ciudadano Notable 2026, en presencia de sus familiares y amigos.

El acto fue encabezado por el intendente Leonel Chiarella, quien tuvo a su cargo las palabras alusivas a la fecha, acompañado por funcionarios de su gabinete, legisladores provinciales, concejales, veteranos de Malvinas y demás representantes institucionales. Con anterioridad, las autoridades y familiares de Eduardo Casey rindieron homenaje al fundador de la ciudad depositando una ofrenda floral en el mausoleo que guarda sus restos en el cementerio municipal.

Ampliar la mirada

El único orador de la jornada fue el intendente Chiarella quien comenzó por evocar al Papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento: “Francisco dejó muchas enseñanzas, pero hay una que quiero tomar hoy como eje de estas palabras, una que él mismo forjó a lo largo de toda su vida y que plasmó en sus escritos: ´el todo es superior a la parte´. Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Esa frase es, en el fondo, la historia de Venado Tuerto. Esa frase es lo que somos”.

Tras hacer un reconocimiento a los fundadores y destacar la importancia de la historia en la construcción de la identidad, sostuvo que “la convicción de levantar una ciudad entre todos no es una herencia del pasado. Es una práctica viva, cotidiana, que se renueva cada mañana cuando un vecino tiende la mano a otro, cuando una institución abre sus puertas, cuando una maestra se queda un rato más para que un chico aprenda, cuando un médico atiende en el centro de salud del barrio, cuando un empresario elige invertir aquí, en su ciudad. Venado Tuerto es grande porque su gente es grande. Porque sus instituciones son fuertes. Porque acá, cuando nos proponemos algo, lo hacemos juntos”.

Mas adelante, propuso que “en este aniversario miremos juntos el camino recorrido. No para quedarnos en él, sino para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos”.

Venado Tuerto crece

A continuación, afirmó que “estamos ejecutando el plan de obra pública más importante de los últimos 30 años. Lo hacemos con método, con trabajo y con honestidad. Porque los recursos alcanzan, las obras se pueden hacer y las cosas funcionan cuando no hay corrupción en el Estado. Sostuvimos por años consecutivos el ritmo de una cuadra de pavimento cada cinco días, logrando en este tiempo más de 300 cuadras en distintos barrios. Llegaremos al 90% de cobertura cloacal. Sorteamos más de 500 terrenos para familias trabajadoras que hoy tienen un lugar donde construir su futuro. Vamos a inaugurar la Avenida Circunvalación, que marcará un antes y un después para el desarrollo de nuestra ciudad. Y avanzamos con determinación en el cierre del basural a cielo abierto”.

En la misma línea, subrayó la puesta en valor “de nuestros espacios públicos, como la plaza San Martín, que será inaugurada el próximo 10 de mayo; nuestro querido Parque Municipal, renovado con una pista de atletismo excepcional. El Área Recreativa Norte, que hoy es una realidad en construcción. El Centro Cultural Municipal, donde el próximo 25 de mayo vamos a inaugurar la sala 2. Y un hito histórico: la llegada de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario”.

Articulando pasado y presente, afirmó que “nada de esto es un logro de un gobierno. Nada de esto es un logro individual. Todo esto es un logro de la ciudad, de cada venadense que con su esfuerzo cotidiano, sus sueños y su compromiso, contribuye a construir el presente y el futuro que deseamos”.

Una vida dedicada a la música

Como en cada cumpleaños de la ciudad, uno de los momentos más emotivos fue la declaración del Ciudadano Notable del año, reconocimiento que en esta ocasión recayó en Norberto Chilín Morelli.

Nacido en Venado Tuerto el 25 de noviembre de 1931, hijo y padre de músicos, su romance con el piano comenzó a los diez años con el maestro Víctor Hugo Gómez, figura entonces de la gran orquesta de Marchetti-Morelli. Tras la desvinculación de Marchetti de la orquesta de su padre, el joven Chilín pasó a formar parte de la agrupación como pianista de jazz, hasta que mas tarde decidió formar su propio grupo, el “Trío de los Martilleros”, con sus amigos Jovel Quinteros en la guitarra y Alfredo Moreno en el contrabajo.

Luego de compartir escenarios con distintos músicos locales, formó Norberto Morelli y su Agrupación Orquestal; al concluir esta etapa grupal continuó tocando el piano como solista o integrando un famoso dúo de interpretaciones emblemáticas con Jovel Quinteros.

Más recientemente, tuvo la ocasión de celebrar con un concierto al aire libre en su propio barrio, y en el que fuera el Parque Español, su nonagésimo cumpleaños, acompañado de amigos, familiares, vecinos y muchos venadenses que quisieron manifestarle su afecto y gozar de su música. A los 94 años, acaba de compartir un espectáculo con el gran arpista Lorenzo París, en una actuación inolvidable en la Casa Museo Cayetano Silva.

“Querido Chilín, como intendente de esta ciudad, y en nombre de todos los venadenses, quiero decirte que estamos orgullosos de lo que representás. Sos la prueba viviente de que la dedicación de toda una vida deja huella. Que el arte alimenta el alma de un pueblo. Que hay personas que, con su sola presencia, nos hacen mejores”, expresó Chiarella durante la entrega de la declaratoria y obsequios al homenajeado.

Chilín devolvió el gesto con palabras de agradecimiento y deleitó con su arte al piano.

El aporte artístico vino de la mano de la mano del Ballet Estable Juvenil Municipal (BEJM), con la dirección de Melisa Luciani, dirección artística de Alicia Luciani y asistencia coreográfica de Camila Mendoza, con la participación especial de Agustín Pedraza, miembro de la Academia Martín Fierro, en un cuadro que reflejó la fusión de culturas entre criollos e irlandeses como identidad de la ciudad.

>>Leer más: Venado Tuerto fue certificada como la primera ciudad eficiente de la provincia de Santa Fe

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