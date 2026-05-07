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El PJ santafesino prende la mesa de acción política para zanjar peleas y enfocar en 2027

El peronismo atravesó varias discusiones, pero vuelve a juntarse con todos los sectores adentro. Limar diferencias y apostar por volver al poder

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

7 de mayo 2026 · 14:56hs
El PJ provincial vuelve a reunirse con miras a 2027.

Foto: Archivo / La Capital.

El PJ provincial vuelve a reunirse con miras a 2027.

El peronismo de Santa Fe decidió retomar el diálogo interno tras un prolongado periodo en el que reinó la fragmentación generada por diferencias tras la derrota de 2023. El horizonte 2027 activó a la mayoría de los sectores para reunirse este viernes en la sede del PJ de la capital provincial, sacar unan hoja en blanco y ponerse a garabatear.

Pero antes de escribir lo que viene, deberán ponerse de acuerdo en algunas cosas. En especial, dejar las disputas internas que restan posibilidades para el terreno que sueñan: un escenario de tercios como chance para volver a la Gobernación.

Representantes de diversas facciones internas se reunirán para intentar reconstruir una estrategia electoral unificada en el marco de la llamada mesa de acción política.

Aunque el objetivo principal es proyectar las elecciones de 2027, la prioridad inmediata es restaurar los vínculos entre los líderes para superar la actual desorganización partidaria. El llano fue duro porque el peronismo hasta perdió la mayoría en el Senado luego de 36 años. Por eso, la reunión se presenta como un nuevo inicio a diferencia de otras.

Tribus del PJ

Estarán presentes los integrantes de la mesa de acción política PJ: Guillermo Cornaglia (presidente), Sergio Aladio (camioneros), Marcos Cleri, Pablo Corsalini, Maria Luz Rioja, Martín "Puchi" Quiróz, Juan Manuel Pusineri (perottismo), Alejandra Rodenas, Armando Traferri (senadores), Florencia Carignano (La Cámpora) y Eduardo Toniolli (Movimiento Evita).

Más allá de que no conforme la mesa de acción, el sector de Marcelo Lewandowski igualmente tendrá representación con la presencia del diputado provincial Miguel Rabbia.

Si bien hubo distintos encuentros en el último año, por ejemplo del consejo ejecutivo, la reunión de este viernes tiene otro tenor. De fondo, buscará definir el rol del partido como oposición frente al gobierno de Maximiliano Pullaro y, a su vez, establecer acuerdos sobre la reforma electoral, que empezará a debatirse luego del Mundial de fútbol.

Luego de la dura derrota frente a Unidos que consagró al radical como gobernador, el peronismo no logró encaminarse. Vale recordar las impugnaciones del perottismo al congreso en el que se definirían candidatos a convencional, incluso en la conformación de las listas de diputados nacionales. También el portazo de Toniolli a la vicepresidencia primera del PJ, tras cuestionar en duros términos el congreso partidario realizado de modo virtual en diciembre de 2024.

Así y todo, esta iniciativa representa un esfuerzo por consolidar una posición común que permita al movimiento recuperar su relevancia en el escenario político regional. "Hay que empezar a encaminar un diálogo sin peleas y a ser parte de una construcción colectiva", deslizó a La Capital uno de los armadores.

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