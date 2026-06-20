Día de la Bandera: Javkin destacó que "Rosario mira a la Argentina con la frente en alto"

El intendente destacó el plan de pacificación en el que aseguró que "los buenos triunfaron sobre los malos" y "la paz le ganó al miedo"

El intendente Pablo Javkin encabezó el acto por el Día de la Bandera y brindó discurso conciliador entre provincia y Nación, con el eje puesto en la pacificación de Rosario. Una vez más se refirió a la ciudad como "la capital del interior productivo" y el "polo agroexportador del país" . Así reclamó mayor federalismo.

"Hoy es un día de respeto por ese manto que flamea ahí arriba y por este Monumento que Rosario le muestra al país entero. Es un día de respeto por la memoria y la obra de Manuel Belgrano , por eso nos gusta recordar que cuando Belgrano tomó la decisión de enarbolar la bandera en esta ciudad, fue resistida, pero cambió Argentina para simpre", dijo Javkin ante la comitiva nacional sentada en la primera fila.

En ese marco, el jefe del Palacio de los Leones resaltó: " La actitud de Belgrano es un legado a no resignarnos y tener la valentía de ir siempre para adelante, ser leales y construir grandeza . Por eso, este 20 de Junio nos encuentra con la paz que hacía tiempo necesitábamos".

El que allí se encontraba preparado para subir al escenario era el presidente Javier Milei , a quien el exconcejal le agradeció por la puesta en marcha del Plan Bandera para pacificar los barrios de la ciudad en plena lucha contra el narcotráfico.

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"Cuando usted vino hace dos años, empezábamos a salir de la peor crisis de inseguridad que hayamos atravesado a nuestra historia y aún estábamos abandonados a nuestra suerte, con presos que desde las cárceles sembraban el pánico en nuestras calles, con jueces corruptos que apañaban a los delincuentes y el eco vergonzoso de ministros que se rendían ante las mafias. Fue en ese momento cuando nación, provincia y municipio empezamos a trabajar juntos con un plan que también honra a nuestra bandera. Dimos la pelea histórica de salvar a Rosario. El peso de la ley y la Constitución y la firmeza de la Justicia se impusieron, y junto al accionar coordinado de las fuerzas de seguridad, los buenos les dimos vuelta la batalla a los malos, el miedo cambio de bando y para siempre", enfatizó el funcionario.

Rosario de pie

El intendente que destacó el marco del Día de la Bandera: "Lo recibimos con una Rosario de pie y ante nuestro Monumento". Luego, señaló que en la ciudad "volvió la gente buena hacia las plazas y los parques, a los eventos masivos y el turismo para festejar su tricentenario y siendo autónoma, más grande y pujante que nunca; la que todos quieren venir y quedarse".

"Y que lo sepa Argentina: Rosario volvió para siempre. Pero sostener la paz exige persistencia, método y tesón porque nadie da por terminada la batalla, por eso la segunda etapa del plan de pacificación ya está en marcha, no vamos a parar un segundo de hacer. Nadie va a ceder un milímetro de la línea divisoria entre el orden y el delito, la paz y el miedo", reiteró Javkin.

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Por otra parte, el jefe municipal sostuvo: "Amamos a Rosario porque es la cuna de todo. Estamos parados donde se creó la bandera, en la capital del interior productivo de la Argentina, en el polo agroexportador más importante del mundo, en la ciudad de más de un millón de gente buena, que echó a ese puñado de lacras y le dejó bien en claro que no van a volver nunca más".

El presidente Javier Milei encabezó el acto del Día de la Bandera junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

El titular del Poder Ejecutivo a nivel local también sostuvo que "hoy Rosario mira a la Argentina con la vista en el horizonte, con la frente en alto y el corazón orgulloso por sostener y defender la gesta federal". Así señaló "la gran deuda que tiene su país con el interior". De inmediato, reclamó: "Hablemos con lealtad como nos hablamos en las ciudades, donde lo público y lo privado se juntan para cooperar y las familias le ponen su apellido a las empresas porque están orgullosas de sus orígenes; se innova, se crean oportunidades para los pibes. Acá nacen los talentos que nos hacen cada día más felices. Estas tierras quieren y merecen ser más escuchadas".

"Honremos nuestro manto sagrado con la patria como norte y con la unión como destino. Arriba Rosario, arriba Argentina", concluyó el intendente en el primer discurso de la jornada.