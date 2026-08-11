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Mario Pergolini: "El WhatsApp le ganaría hoy a CQC"

En una charla íntima con Guido Záffora, el reconocido conductor reflexionó sobre su presente alejado de los medios masivos, su rol como empresario tecnológico y el futuro de la televisión y la radio

11 de agosto 2026 · 09:59hs
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Mario Pergolini analizó el declive de la televisión y la radio frente a los nuevos medios.

Mario Pergolini analizó el declive de la televisión y la radio frente a los nuevos medios.

"Irreverente, bravo, provocador, sagaz". Así definió Guido Záffora a su más reciente entrevistado Mario Pergolini, quien en una charla íntima habló en profundidad sobre su trayectoria y también sobre su presente. En el marco del ciclo "Lo Resolví Pensando", de La Capital +, Záffora lo presentó como "el único, el uno", a lo que Pergolini respondió con humildad: "Yo hace rato que no.. No sé si algún día fui uno, pero no lo soy ahora seguro". ¿Cómo se define hoy Mario Pergolini? "Hoy te diría que soy más empresario en industrias tecnológicas que una persona de los medios".

La realidad es que, pese a que se considere retirado de los medios, Pergolini sigue inmerso en proyectos televisivos. "Sigo trabajando en medios, hace ya un año y medio en la tele", reconoció el periodista, que habló de la demanda que implica su actual programa: "Hoy me lleva mucho tiempo la televisión", confió. El periodista dijo que está muy involucrado en la producción, que se levanta cinco y media de la mañana, todos los días para revisar notas y sugerir enfoques. Aunque su intención inicial era ser "más como un conductor empleado", admitió que "a los tres días estaba hasta las pelotas", totalmente involucrado.

Radiografía de los medios actuales

En diálogo con Záffora, Pergolini analizó el declive de la televisión y la radio tradicionales. Para él, "la diversidad de medios" y "el poder que cada generación tenga en su poder algo para decidir qué hacer o qué ver" fueron factores clave en lo que describió como la "muerte" de la televisión. Aseguró que "hoy no hay jóvenes viendo televisión" y que la radio tiene "muchísimo menos oyentes", ya que las nuevas generaciones optan por el consumo a demanda de contenidos. En esa línea, sostuvo que un programa como "CQC" no podría replicarse hoy: "El WhatsApp le gana a CQC", dijo tajante. También rememoró las "presiones" de diversos gobiernos y de algunas cuestiones judiciales que debió enfrentar.

Sobre su paso por Boca Juniors, Pergolini afirmó: "Yo soy muy de Boca, soy vitalicio". Explicó que su salida del club se registró al darse cuenta de que "no podía hacer nada", marco en el cuestionó el fútbol argentino al considerarlo "la primaria de la política argentina". Destacó su visión: "Creo que los clubes tienen que ser de los socios". En cuanto a Juan Román Riquelme, indicó: "Él va a tener que solucionar muchas cosas con él mismo para poder trabajar en equipo". Además, ofreció un consejo a los jóvenes emprendedores: "nN la van a pegar de una, y no pueden pensar que eso es un fracaso", instándolos a "no se enamoren de las ideas".

En el ámbito personal, Pergolini habló de su matrimonio de 36 años y de sus hijos Tomás, de 32 años, quien trabaja en Vorterix y para Infobae; Matías, de 28, psicólogo; y Valentina, de 20, quien es actriz. Reconoció ser una persona emotiva ante "circunstancias de la vida" y "enfermedades". Sobre la fama, confesó: "No quería ser famoso". Dijo que el camino de los famosos es un camino "a veces muy solitario". En ese marco, expresó su deseo de retirarse de la vida pública para disfrutar de su "micro mundo chiquitito", el familiar. Finalmente, Pergolini concluyó con serenidad: "No tengo miedo a la muerte", porque "ya está, hice todo".

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