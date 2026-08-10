Choque en el centro: quiso ponerse el cinturón de seguridad e impactó contra un jardín El siniestro sucedió en San Juan al 1900 cuando un automovilista se distrajo unos segundos y terminó subiendo a la vereda 10 de agosto 2026 · 08:35hs

Foto: @maxiklan Choque en San Juan al 1900. Un auto terminó contra la valla de un jardín de infantes Foto: @maxiklan El choque frente al jardín de infantes sucedió alrededor de las 6.

Una simple distracción de un automovilista estuvo a punto de causar un siniestro vial de gravedad en el centro de Rosario. El vehículo ascendió a la vereda, aplastó el cantero de un árbol y chocó con las vallas de contención que estaban frente a un jardín de infantes ubicado en San Juan al 1900. Afortunadamente, el siniestro sucedió alrededor de las 6 cuando había muy poco movimiento tanto en la calzada como sobre la vereda. El conductor del Nissan de color blanco tampoco sufrió lesiones.

En declaraciones a LT8, el conductor del coche contó: “Yo venía por Dorrego, y había parado un segundito. Cuando volví a arrancar, quise ponerme el cinturón de seguridad y doblando por San Juan me fui arriba de la vereda de la institución educativa. No tuve tiempo de nada. Fue un segundo de distracción y el auto se me fue arriba de la vereda de la escuela. Por suerte, no había nadie”.

Frente a un jardín de infantes Es que el automóvil quedó sobre la vereda del hogar y jardín de infantes ubicado sobre calle San Juan, casi Dorrego, y si todo hubiese sucedió un poco más tarde el saldo del evento habría sido muy grave porque ese espacio suele estar repleto de familias.

El choque frente al jardín de infantes sucedió alrededor de las 6. Foto: @maxiklan “El auto quedó incrustado en el cantero donde está la valla, va ser muy complicado sacarlo de allí porque quedó sobre la base de piedra”, contó el automovilista mientras aguardaba la llegada de una grúa y comenzaban a llegar padres llevando sus hijos a la institución educativa.