El Tren de Capital Humano y el operativo Santa Fe Acá llegan a Rosario: qué servicios brindan

Será desde este lunes y hasta el viernes, de 9 a 17 en la Estación Rosario Oeste. Se podrán acceder de forma gratuita a servicios de salud y prevención

El gobierno provincial pondrá en funcionamiento este lunes una nueva edición del operativo Santa Fe Acá , que junto al Tren de Capital Humano concentrará en la Estación Rosario Oeste una amplia oferta de servicios públicos gratuitos para vecinos y vecinas.

Desde la provincia señalaron que el objetivo de esta acción conjunta es promover el acceso equitativo a derechos y políticas públicas, con un fuerte enfoque en salud, prevención, cultura y bienestar, pensando al territorio como un espacio de construcción ciudadana.

La vocera provincial, Virginia Coudannes, destacó la acción que permite que “cada vez más santafesinos puedan acceder a servicios del estado muy cerca de sus casas”, señalando que ambas iniciativas estuvieron recorriendo distintas localidades de la provincia donde uno de los servicios más requeridos fue el de oftalmología. “ En cada jornada se entregaron más de 60 lentes a chicos y chicas de entre 6 y 17 años ”, señaló. “La gente puede acercarse durante cinco días al dispositivo porque allí encontrarán el estado más cerca”, aseguró la funcionaria.

El operativo permanecerá abierto desde este lunes 10 hasta el viernes 14 , de 9 a 17, en el predio ubicado sobre Paraná 1308.

Durante toda la semana, la ciudadanía podrá acceder de manera gratuita a controles médicos de oftalmología y fonoaudiología; atención odontológica; vacunación; salud sexual y testeos VIH/Sífilis; salud mental; Operativo Dengue y Cudaio; trámites de documentación con gestiones ante organismos nacionales y provinciales; asesoramiento social y actividades culturales, entre otras prestaciones.

"Estas jornadas son parte del compromiso de acercar servicios esenciales a cada rincón de la provincia, facilitando el acceso a la salud, el bienestar y la información. Santa Fe Acá acompaña esta iniciativa articulando con equipos territoriales y organismos nacionales para que más santafesinas y santafesinos puedan ejercer sus derechos de forma directa, gratuita y en su propio barrio", señalaron desde la gestión provincial.