Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

El gobierno de Santa Fe difundió nuevas detenciones logradas gracias al sistema de videovigilancia. Buscan bajar la violencia y resolver casos

El secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini y la directora de la Unidad de Gestión del Sistema Lince, Paula Manzoni.

El secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini y la directora de la Unidad de Gestión del Sistema Lince, Paula Manzoni , brindaron información sobre dos intervenciones de la herramienta tecnológica del gobierno de Santa Fe.

“Desde el día 1 que inició la gestión de Maximiliano Pullaro , tenemos dos claros objetivos. Primero, bajar la violencia lesiva, que sin lugar a dudas estamos por el camino correcto y los números son contundentes. Lo segundo es que no haya impunidad con la mayor cantidad de casos resueltos y rápido”, sostuvo Angelini.

“Para que quede bien claro, todo aquel delincuente que cometa un delito va a dejar un rastro, ese rastro, gracias al Lince, lo vamos a seguir y con nuestra policía de investigaciones, con la fiscalía, lo vamos a poner tras las rejas”, dijo y agregó: "En Rosario ningún delincuente va a poder caminar tranquilo" .

En una muestra de la eficacia de la tecnología aplicada a la seguridad, el sistema de videovigilancia Lince permitió el esclarecimiento de dos graves hechos delictivos en la región en menos de medio día.

Los casos 730 y 731 fueron dos balaceras cometidas por la misma persona. La investigación se inició tras dos episodios de balaceras ocurridos en la zona norte de la ciudad con apenas cinco días de diferencia.

El primero había ocurrido el pasado 31 de julio cuando balearon un domicilio de Castagnino al 1800. Y el segundo se produjo el pasado jueves en Cavia al 1300, en donde un menor de 16 años resultó herido de arma de fuego en la pierna.

A través del sistema Lince, los analistas detectaron un patrón común: un Peugeot 207 de color negro estuvo involucrado en ambos sucesos.

Los operadores del sistema Lince detectaron dos casos nuevos

Mediante un seguimiento de los recorridos previos y posteriores a los ataques, se logró determinar el punto exacto donde el vehículo finalizaba su trayecto. Con esta información, la Policía de Investigaciones (PDI) coordinó un operativo que permitió la detención del sospechoso y la incautación del rodado.

Lo identificaron como Alejandro Samuel A. de 38 años en la zona de calles Peirano y Palestina, cuando circulaba en el Peugeot 207 que había sido identificado por el sistema Lince tras la comisión de dos hechos delictivos.

Con colaboración de personal policial de la Unidad Regional II, al sospechoso le hicieron un seguimiento controlado por barrio Olímpico hasta que lo detuvieron.

Lo sindican como pareja de una líder narco de zona norte, que se encuentra en prisión desde 2023 y todavía tiene capacidad de operación en algunos búnkers. Según Angelini estuvo preso por distintos hechos, cumplió una condena de 15 años y volvió a generar violencia.

El fin de una banda de "entradera"

El segundo éxito operativo tuvo lugar tras una "entradera", modalidad delictiva donde los atacantes irrumpen en una vivienda de Gálvez al 5200 al momento del ingreso de sus moradores.

La entradera fue a personas mayores que estaban ahorrando para pagar un tratamiento médico. La persona detenida de 39 años también tenía antecedentes, estuvo preso 11 años y volvió a cometer un delito.

En este caso, los delincuentes se movilizaban en un Chevrolet Aveo, el cual se vieron obligados a abandonar en el lugar del hecho para poder huir.

El equipo de seguridad aplicó una técnica de "recorrido inverso" mediante el sistema de rastreo Lince y las cámaras de videovigilancia.

Gracias a la detección de dominios (patentes), las autoridades pudieron reconstruir el camino del auto hacia atrás en el tiempo: se identificó el domicilio exacto del cual había partido y un segundo punto donde uno de los cómplices subió al vehículo.