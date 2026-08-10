Golpeado por la derrota en el Senado, Sturzenegger rinde cuentas en la Rosada

El ministro de Desregulación y Modernización del Estado participará este martes de la mesa política que conduce Karina Milei

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, quiere imponer su agenda reformista pero encuentra resistencia adentro y afuera del gobierno.

Pese al revés que sufrió el proyecto de Federico Sturzenegger la semana pasada en el Senado, la agenda del ministro de Desregulación y Transformación del Estado sigue en pie en el Congreso, al menos hasta este martes, cuando se reúne la mesa política que conduce Karina Milei, y que lo tendrá como invitado. La hermana del presidente será quien defina el futuro de los proyectos del “Coloso”, y la ley de Desregulación, la prueba de fuego.

La sesión del jueves pasado en el Senado puso al ministro en la mira. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada generó fuerte resistencia dentro y fuera del Congreso. Y, sobre todo, puso sobre la mesa que los aliados de la Casa Rosada tienen un límite.

Tal es así que la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, debió quitar del texto dos capítulos centrales, antes de que naufragaran al momento de la votación. Nada menos que aquellos que incluían cambios significativos en la ley de Manejo del Fuego y la ley de Tierras.

Fue una semana negra para Sturzenegger. El lunes había arrancado con otra medida desreguladora del “Coloso” que puso en vilo al comercio exterior en los puertos cuando, decreto mediante, quiso desregular los servicios de practicaje y pilotaje. Finalmente, el gobierno debió dar marcha atrás.

Cuando el grueso del proyecto del ministro desregulador se deshilachaba, la hermana del presidente se hizo eco en la Casa Rosada. Y tomó la decisión de que, antes de llegar al Congreso, todos los proyectos deberán pasar por la mesa política que ella conduce, y de la que participan Bullrich; Diego Santilli, jefe de Gabinete; Santiago Caputo, asesor presidencial; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional; Fabián Fernández, secretario de Prensa; Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete; y Luis Caputo, ministro de Economía.

La novedad es que Sturzenegger se sumará al encuentro, para presentar los detalles de su plan de desregulación. Hasta ahora, por el vínculo tan cercano que mantienen Sturzenegger y el presidente Javier Milei, con la venia del jefe de Estado alcanzaba para que sus proyectos avanzaran en el Congreso.

La mesa política se reúne este martes al mediodía. Y, al menos hasta ese encuentro, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada seguirá su curso en Diputados. En el entorno de Menem aseguraron que tiene “prioridad 3”.

Es decir que, una vez que avancen las dos iniciativas de Milei que comenzaron a tratarse en comisión la semana pasada, y que son los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal 2, la Cámara baja avanzará con el proyecto de Sturzenegger.

Otra ley del "Coloso"

En tanto, en el Senado, este martes la comisión de Legislación General que conduce la libertaria Nadia Márquez se reúne para avanzar con la ley de Sociedades, que también tiene a Sturzenegger como autor. Asimismo, para el jueves estaba previsto que el Senado reabra las puertas del recinto para sancionar la ley de Hojarasca, otro proyecto que también emana de las oficinas del Coloso. Al menos hasta ahora, esa sesión sigue en pie.

La gran duda es si después del revés que sufrió Sturzenegger en el Senado, su agenda desreguladora quedará en stand by, al menos por un tiempo.

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La prueba de fuego para el ministro será su ley de Desregulación que, como su nombre indica, desregula una serie de sectores, entre ellos, el Régimen de Corretaje así como también en las leyes de Protección de la Actividad Librera y de Farmacias. Además, desregula el mercado de Gas Licuado de Petróleo y el Régimen para la navegación e incluye todo un capítulo destinado al sector agroganadero.

El texto todavía no se presentó oficialmente, sino que apenas circuló un borrador, pero ya generó resistencia en algunos de los sectores afectados. Entre ellos, el librero, que salió a rechazar la derogación de la ley del Libro. En las filas libertarias no descartan que el texto sufra importantes modificaciones para evitar generar tensiones con los aliados con temas que “no son trascendentales”.

Sobre todo porque, como subrayó una importante fuente libertaria del Senado, a partir del traspié del proyecto de Sturzenegger, “antes de mandar un proyecto va a haber una mirada más política de qué cosas se mandan”.