La Capital | Política | Federico Sturzenegger

Golpeado por la derrota en el Senado, Sturzenegger rinde cuentas en la Rosada

El ministro de Desregulación y Modernización del Estado participará este martes de la mesa política que conduce Karina Milei

10 de agosto 2026 · 18:28hs
Google Seguir a La Capital en Google
El ministro de Desregulación del Estado

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, quiere imponer su agenda reformista pero encuentra resistencia adentro y afuera del gobierno.

Pese al revés que sufrió el proyecto de Federico Sturzenegger la semana pasada en el Senado, la agenda del ministro de Desregulación y Transformación del Estado sigue en pie en el Congreso, al menos hasta este martes, cuando se reúne la mesa política que conduce Karina Milei, y que lo tendrá como invitado. La hermana del presidente será quien defina el futuro de los proyectos del “Coloso”, y la ley de Desregulación, la prueba de fuego.

La sesión del jueves pasado en el Senado puso al ministro en la mira. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada generó fuerte resistencia dentro y fuera del Congreso. Y, sobre todo, puso sobre la mesa que los aliados de la Casa Rosada tienen un límite.

Tal es así que la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, debió quitar del texto dos capítulos centrales, antes de que naufragaran al momento de la votación. Nada menos que aquellos que incluían cambios significativos en la ley de Manejo del Fuego y la ley de Tierras.

Semana negra para Sturzenegger

Fue una semana negra para Sturzenegger. El lunes había arrancado con otra medida desreguladora del “Coloso” que puso en vilo al comercio exterior en los puertos cuando, decreto mediante, quiso desregular los servicios de practicaje y pilotaje. Finalmente, el gobierno debió dar marcha atrás.

Cuando el grueso del proyecto del ministro desregulador se deshilachaba, la hermana del presidente se hizo eco en la Casa Rosada. Y tomó la decisión de que, antes de llegar al Congreso, todos los proyectos deberán pasar por la mesa política que ella conduce, y de la que participan Bullrich; Diego Santilli, jefe de Gabinete; Santiago Caputo, asesor presidencial; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional; Fabián Fernández, secretario de Prensa; Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete; y Luis Caputo, ministro de Economía.

La novedad es que Sturzenegger se sumará al encuentro, para presentar los detalles de su plan de desregulación. Hasta ahora, por el vínculo tan cercano que mantienen Sturzenegger y el presidente Javier Milei, con la venia del jefe de Estado alcanzaba para que sus proyectos avanzaran en el Congreso.

La mesa política se reúne este martes al mediodía. Y, al menos hasta ese encuentro, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada seguirá su curso en Diputados. En el entorno de Menem aseguraron que tiene “prioridad 3”.

Es decir que, una vez que avancen las dos iniciativas de Milei que comenzaron a tratarse en comisión la semana pasada, y que son los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal 2, la Cámara baja avanzará con el proyecto de Sturzenegger.

Otra ley del "Coloso"

En tanto, en el Senado, este martes la comisión de Legislación General que conduce la libertaria Nadia Márquez se reúne para avanzar con la ley de Sociedades, que también tiene a Sturzenegger como autor. Asimismo, para el jueves estaba previsto que el Senado reabra las puertas del recinto para sancionar la ley de Hojarasca, otro proyecto que también emana de las oficinas del Coloso. Al menos hasta ahora, esa sesión sigue en pie.

La gran duda es si después del revés que sufrió Sturzenegger en el Senado, su agenda desreguladora quedará en stand by, al menos por un tiempo.

>> Leer más: Ley de tierras: Sturzenegger lamentó el retiro del capítulo de extranjerización

La prueba de fuego para el ministro será su ley de Desregulación que, como su nombre indica, desregula una serie de sectores, entre ellos, el Régimen de Corretaje así como también en las leyes de Protección de la Actividad Librera y de Farmacias. Además, desregula el mercado de Gas Licuado de Petróleo y el Régimen para la navegación e incluye todo un capítulo destinado al sector agroganadero.

El texto todavía no se presentó oficialmente, sino que apenas circuló un borrador, pero ya generó resistencia en algunos de los sectores afectados. Entre ellos, el librero, que salió a rechazar la derogación de la ley del Libro. En las filas libertarias no descartan que el texto sufra importantes modificaciones para evitar generar tensiones con los aliados con temas que “no son trascendentales”.

Sobre todo porque, como subrayó una importante fuente libertaria del Senado, a partir del traspié del proyecto de Sturzenegger, “antes de mandar un proyecto va a haber una mirada más política de qué cosas se mandan”.

Noticias relacionadas
Las deudas que mantiene Manuel Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete

La Justicia intimó a Manuel Adorni a explicar el origen de su patrimonio

La boleta única que se viene utilizando en los comicios en Santa Fe. 

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

el tertuliano prefiere quedarse con el poder

El Tertuliano prefiere quedarse con el poder

Guillermo Michel le envió un mensaje directo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Lo último

Infantino en la mira de Uefa y Concacaf: La confianza se rompe con el engaño

Infantino en la mira de Uefa y Concacaf: "La confianza se rompe con el engaño"

Europa bate récord de temperatura y Francia va hacia otra ola de calor

Europa bate récord de temperatura y Francia va hacia otra ola de calor

Vassalli entró en horas decisivas para su venta: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat

Vassalli entró en horas decisivas para su venta: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat

Vassalli entró en horas decisivas para su venta: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat

La histórica fábrica de maquinaria agrícola informó que la transferencia accionaria podría quedar formalizada durante esta semana
Vassalli entró en horas decisivas para su venta: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat
Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti
La Ciudad

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto

Romina Diez resaltó los cambios logrados por Milei: Tiene que ser reelecto
Política

Romina Diez resaltó los cambios logrados por Milei: "Tiene que ser reelecto"

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Policiales

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza
Economía

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

El Tren de Capital Humano y el operativo Santa Fe Acá llegan a Rosario: qué servicios brindan

El Tren de Capital Humano y el operativo Santa Fe Acá llegan a Rosario: qué servicios brindan

Ovación
El delantero ex-Newells que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

Por Luis Castro
Ovación

El delantero ex-Newell's que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

El delantero ex-Newells que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

El delantero ex-Newell's que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newells y reclama una imponente cifra

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newell's y reclama una imponente cifra

La emotiva arenga de un ex-Central previo a la victoria de Huracán ante San Lorenzo

La emotiva arenga de un ex-Central previo a la victoria de Huracán ante San Lorenzo

Policiales
Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker
Policiales

Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Lo imputarán por robarle la billetera a un hombre mientras le hacía RCP

Lo imputarán por robarle la billetera a un hombre mientras le hacía RCP

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

La Ciudad
Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto

Tres días en Rosario: qué hacer en tu primera visita

Tres días en Rosario: qué hacer en tu primera visita

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Fotogalería de La Capital: el homenaje de Rosario a Jorge Messi en La Bajada

Fotogalería de La Capital: el homenaje de Rosario a Jorge Messi en La Bajada

Rosario Solidaria lanzó una colecta urgente para asistir a personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario Solidaria lanzó una colecta urgente para asistir a personas en situación de calle

El Tren de Capital Humano y el operativo Santa Fe Acá llegan a Rosario: qué servicios brindan
La Ciudad

El Tren de Capital Humano y el operativo Santa Fe Acá llegan a Rosario: qué servicios brindan

Choque en el centro: quiso ponerse el cinturón de seguridad e impactó contra un jardín
La ciudad

Choque en el centro: quiso ponerse el cinturón de seguridad e impactó contra un jardín

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura
La Ciudad

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Quién es Cami Mayan, la joven que enfrenta a Alexis Mac Allister en la Justicia
Zoom

Quién es Cami Mayan, la joven que enfrenta a Alexis Mac Allister en la Justicia

Alerta Niño: Santa Fe presentó una plataforma para la gestión ganadera
Anticipación climática

Alerta Niño: Santa Fe presentó una plataforma para la gestión ganadera

Día del Niño: Milei volvió a cambiar el nombre oficial de la celebración y fijó la fecha
Información General

Día del Niño: Milei volvió a cambiar el nombre oficial de la celebración y fijó la fecha

Tragedia en Santa Fe: murió un kitesurfista de 32 años en la laguna Setúbal
La Región

Tragedia en Santa Fe: murió un kitesurfista de 32 años en la laguna Setúbal

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días
Policiales

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido
Policiales

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido

Faustino Oro pasó por Rosario y hasta hizo una partida con el gobernador Pullaro
Ovación

Faustino Oro pasó por Rosario y hasta hizo una partida con el gobernador Pullaro

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción
Policiales

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años
Información General

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros
La Ciudad

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora
La Ciudad

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos
Economía

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos