La Capital | Zoom | Camila Mayan

Quién es Cami Mayan, la joven que enfrenta a Alexis Mac Allister en la Justicia

La joven habló con María Laura Santillán y explicó las dudas que tuvo antes de iniciar el reclamo judicial contra el futbolista

10 de agosto 2026 · 12:25hs
Google Seguir a La Capital en Google
Camila Mayan y Alexis Mac Allister.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister.

“Soy una hormiguita al lado de un gigante”, expresó Camila Mayan en una entrevista, al ser consultada por el conflicto judicial que mantiene con el jugador Alexis Mac Allister. La disputa entre la influencer y el futbolista continúa generando repercusión. De hecho, volvió a quedar en el centro de la escena tras sus últimas declaraciones.

Cabe recordar que, poco después de consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, Mac Allister se separó de Mayan, con quien mantenía una relación desde hacía varios años y quien lo acompañó durante todo el Mundial. Tras la ruptura, el futbolista comenzó una relación con Ailén Cova, su amiga de toda la vida, con quien actualmente tiene una hija.

Ahora, en diálogo con el medio Infobae, Mayan volvió a referirse al conflicto y explicó algunos de los motivos que la llevaron a tomar la decisión de avanzar judicialmente contra su expareja.

>> Leer más:Camila Mayan excluida de "Muchachas", el documental sobre las parejas de La Scaloneta

El conflicto judicial de Camila Mayan y Mac Allister

Luego de la separación, Camila Mayan dejó la casa que ambos compartían en el Reino Unido y regresó a Buenos Aires. Tiempo después, la influencer inició un reclamo judicial contra el futbolista y solicitó una compensación económica de 6 millones de dólares, en el marco de la convivencia que mantuvieron durante casi tres años.

En junio de 2025, la Justicia argentina determinó que el reclamo económico deberá resolverse bajo la jurisdicción de Inglaterra. La decisión significó un revés para Mayan, ya que en el Reino Unido no existe una figura legal equivalente a la compensación económica que reclama.

De esta manera, la Justicia argentina se declaró incompetente para intervenir en el conflicto y el reclamo quedó sujeto a la legislación inglesa.

>> Leer más:La madre de Alexis Mac Allister habló del conflicto de su hijo con su ex Camila Mayan por u$s 6 millones

Quién es Camila Mayan

Camila Mayan es influencer, licenciada en Administración de Empresas y actualmente se desempeña como conductora de “Patria y Familia”, uno de los programas del canal de streaming Luzu TV.

La joven conoció a Alexis Mac Allister durante la adolescencia, cuando ambos tenían 15 años. Después de un año de relación, oficializaron su noviazgo y Mayan acompañó al futbolista durante los primeros años de su carrera en Inglaterra. Desde Brighton, Mayan compartía contenido en sus redes sociales.

De hecho, acompañó a el futbolista durante el Mundial de Qatar 2022, una etapa que también marcó un antes y un después en su crecimiento en redes sociales. Durante la Copa del Mundo, comenzó a compartir videos de su día a día, principalmente a través de TikTok y Youtube. La joven mostraba cómo se preparaba para ir a los partidos, sus rutinas y diferentes momentos que vivía mientras acompañaba al futbolista.

"Me fui a vivir afuera y terminé la carrera de modo virtual por la pandemia. Yo decía, ¿cómo hago para tener una carrera de lo que sea? Empecé con las redes sociales, a mirar, a observar, a estudiar, a entender cómo se manejaba. Empecé a meterme en el mundo de la moda, hice cursos de estilismo. Y de a poquito subí cosas a mis redes, hice videos en YouTube. Me costaba mucho al principio mostrarme, me daba mucha vergüenza. Hasta que dije: ya está, tengo que romper con esto", dijo en diálogo con Maria Laura Santillán sobre su vida en aquellos momentos.

Tras la separación, la influencer ya contaba con una importante cantidad de seguidores y decidió continuar desarrollando su carrera como influencer. A su actividad en redes se sumó luego su participación en “Patria y Familia”, el programa de Luzu TV que conduce junto a Lucas Spadafora, Fede Popgold, Juli Castro y Anita Espósito.

Actualmente, Mayan cuenta con mas de 700 mil seguidores en Instagram y un millón de seguidores en TikTok.

Qué dijo Camila Mayan sobre su conflicto con Mac Allister

En una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, la influencer habló sobre el conflicto judicial que mantiene con Alexis Mac Allister y explicó los motivos que la llevaron a iniciar el reclamo.

“La ley dice que tenés un plazo de seis meses desde que se termina la relación de convivencia para hacer el reclamo. Yo, al mes siguiente, imaginate que lo que menos quería pensar era si hacía un reclamo judicial o no. Literalmente, era en lo que menos quería ocupar mi cabeza”, relató.

En ese sentido, contó que fueron personas de su entorno quienes comenzaron a plantearle que podía iniciar acciones legales: “Lo empecé a pensar, le di mucha vuelta, traté de estirarlo lo más que pude. Me tomé mi tiempo para tomar las decisiones, no fui para nada impulsiva y llegó un momento en que dije: ‘Si realmente existe la posibilidad de hacer esto, ¿por qué no lo haría? Si me banqué todas estas cosas, ¿por qué me tengo que bancar algo más?’”.

La influencer también se refirió a la diferencia de exposición y poder entre ella y el futbolista. “Soy una piba sola contra una persona que es un hombre, futbolista, campeón del mundo, que además viene de una familia de futbolistas y políticos, y dije: ‘Uy, yo acá soy una hormiguita al lado de un gigante’. ¿Por eso lo tengo que dejar de hacer?”, planteó.

>> Leer más: Se viene otro Festival Pliega, un evento dedicado a la "gráfica real"

Noticias relacionadas
Series icónicas como Dr. House se encuentran disponibles en Netflix

La sección de Netflix para conocer tu próxima serie favorita

Después de varias visitas con funciones agotadas, Martín Rechimuzzi vuelve a Rosario el sábado 15 de agosto con su unipersonal Alejandra.

Martín Rechimuzzi: "La risa permite encontrar otro sentido posible"

La nueva serie de Netflix mezcla el drama adolescente con el thriller

Netflix: un drama mexicano engancha con capítulos de apenas 10 minutos

El Festival Pliega celebra la quinta edición del evento dedicado a la Gráfica real, hecha a humano”

Se viene otro Festival Pliega, un evento dedicado a la "gráfica real"

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Lo último

Desde la zona sur, Rosario abraza a Messi: flores y mensajes frente a la casa donde nació

Desde la zona sur, Rosario abraza a Messi: flores y mensajes frente a la casa donde nació

Pami se incorpora al programa nacional para el tratamiento de ACV

Pami se incorpora al programa nacional para el tratamiento de ACV

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Sus familiares confirmaron que el hombre se descompensó, pero todavía no se sabe si fue antes o después de que sustrajeran sus pertenencias

Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi
Policiales

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más
El Mundo

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos
La Ciudad

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso
Policiales

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Ovación
Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: Lo aprendí de él
Ovación

Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: "Lo aprendí de él"

Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: Lo aprendí de él

Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: "Lo aprendí de él"

Luca Regiardo, tras la derrota de Newells: Tenemos que encarar los partidos de otra manera

Luca Regiardo, tras la derrota de Newell's: "Tenemos que encarar los partidos de otra manera"

Tras el adiós a su padre, Messi se recluyó en Funes y recién volvería en algunos días a Miami

Tras el adiós a su padre, Messi se recluyó en Funes y recién volvería en algunos días a Miami

Policiales
Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Policiales

Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido

La Ciudad
Desde la zona sur, Rosario abraza a Messi: flores y mensajes frente a la casa donde nació
La Ciudad

Desde la zona sur, Rosario abraza a Messi: flores y mensajes frente a la casa donde nació

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

Arritmias: una técnica más precisa y segura para tratarlas

Arritmias: una técnica más precisa y segura para tratarlas

Rosario Solidaria lanzó una colecta urgente para asistir a personas en situación de calle

Rosario Solidaria lanzó una colecta urgente para asistir a personas en situación de calle

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción
Policiales

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años
Información General

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros
La Ciudad

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora
La Ciudad

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos
Economía

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

EPE: siete de cada diez reclamos técnicos se gestionan y se resuelven por WhatsApp
La Ciudad

EPE: siete de cada diez reclamos técnicos se gestionan y se resuelven por WhatsApp

En la zona sur: motociclista lesionada tras chocar con un auto que escapó
La Ciudad

En la zona sur: motociclista lesionada tras chocar con un auto que escapó

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Juegos Suramericanos: el estadio multipropósito abrió sus puertas con un show de Nahuel Pennisi
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el estadio multipropósito abrió sus puertas con un show de Nahuel Pennisi

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027
Política

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío
Agro

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial
Ovación

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

Mauricio Brizuela: Defendemos nuestra soberanía industrial
Economía

Mauricio Brizuela: "Defendemos nuestra soberanía industrial"

Sufrió una descarga eléctrica cuando su camión tocó unos cables
La región

Sufrió una descarga eléctrica cuando su camión tocó unos cables

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste
La ciudad

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste