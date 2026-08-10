Quién es Cami Mayan, la joven que enfrenta a Alexis Mac Allister en la Justicia

La joven habló con María Laura Santillán y explicó las dudas que tuvo antes de iniciar el reclamo judicial contra el futbolista

“Soy una hormiguita al lado de un gigante ”, expresó Camila Mayan en una entrevista, al ser consultada por el conflicto judicial que mantiene con el jugador Alexis Mac Allister. La disputa entre la influencer y el futbolista continúa generando repercusión. De hecho, volvió a quedar en el centro de la escena tras sus últimas declaraciones.

Cabe recordar que, poco después de consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, Mac Allister se separó de Mayan, con quien mantenía una relación desde hacía varios años y quien lo acompañó durante todo el Mundial. Tras la ruptura, el futbolista comenzó una relación con Ailén Cova, su amiga de toda la vida, con quien actualmente tiene una hija.

Ahora, en diálogo con el medio Infobae, Mayan volvió a referirse al conflicto y explicó algunos de los motivos que la llevaron a tomar la decisión de avanzar judicialmente contra su expareja.

El conflicto judicial de Camila Mayan y Mac Allister

Luego de la separación, Camila Mayan dejó la casa que ambos compartían en el Reino Unido y regresó a Buenos Aires. Tiempo después, la influencer inició un reclamo judicial contra el futbolista y solicitó una compensación económica de 6 millones de dólares, en el marco de la convivencia que mantuvieron durante casi tres años.

En junio de 2025, la Justicia argentina determinó que el reclamo económico deberá resolverse bajo la jurisdicción de Inglaterra. La decisión significó un revés para Mayan, ya que en el Reino Unido no existe una figura legal equivalente a la compensación económica que reclama.

De esta manera, la Justicia argentina se declaró incompetente para intervenir en el conflicto y el reclamo quedó sujeto a la legislación inglesa.

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Quién es Camila Mayan

Camila Mayan es influencer, licenciada en Administración de Empresas y actualmente se desempeña como conductora de “Patria y Familia”, uno de los programas del canal de streaming Luzu TV.

La joven conoció a Alexis Mac Allister durante la adolescencia, cuando ambos tenían 15 años. Después de un año de relación, oficializaron su noviazgo y Mayan acompañó al futbolista durante los primeros años de su carrera en Inglaterra. Desde Brighton, Mayan compartía contenido en sus redes sociales.

De hecho, acompañó a el futbolista durante el Mundial de Qatar 2022, una etapa que también marcó un antes y un después en su crecimiento en redes sociales. Durante la Copa del Mundo, comenzó a compartir videos de su día a día, principalmente a través de TikTok y Youtube. La joven mostraba cómo se preparaba para ir a los partidos, sus rutinas y diferentes momentos que vivía mientras acompañaba al futbolista.

"Me fui a vivir afuera y terminé la carrera de modo virtual por la pandemia. Yo decía, ¿cómo hago para tener una carrera de lo que sea? Empecé con las redes sociales, a mirar, a observar, a estudiar, a entender cómo se manejaba. Empecé a meterme en el mundo de la moda, hice cursos de estilismo. Y de a poquito subí cosas a mis redes, hice videos en YouTube. Me costaba mucho al principio mostrarme, me daba mucha vergüenza. Hasta que dije: ya está, tengo que romper con esto", dijo en diálogo con Maria Laura Santillán sobre su vida en aquellos momentos.

Tras la separación, la influencer ya contaba con una importante cantidad de seguidores y decidió continuar desarrollando su carrera como influencer. A su actividad en redes se sumó luego su participación en “Patria y Familia”, el programa de Luzu TV que conduce junto a Lucas Spadafora, Fede Popgold, Juli Castro y Anita Espósito.

Actualmente, Mayan cuenta con mas de 700 mil seguidores en Instagram y un millón de seguidores en TikTok.

Qué dijo Camila Mayan sobre su conflicto con Mac Allister

En una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, la influencer habló sobre el conflicto judicial que mantiene con Alexis Mac Allister y explicó los motivos que la llevaron a iniciar el reclamo.

“La ley dice que tenés un plazo de seis meses desde que se termina la relación de convivencia para hacer el reclamo. Yo, al mes siguiente, imaginate que lo que menos quería pensar era si hacía un reclamo judicial o no. Literalmente, era en lo que menos quería ocupar mi cabeza”, relató.

En ese sentido, contó que fueron personas de su entorno quienes comenzaron a plantearle que podía iniciar acciones legales: “Lo empecé a pensar, le di mucha vuelta, traté de estirarlo lo más que pude. Me tomé mi tiempo para tomar las decisiones, no fui para nada impulsiva y llegó un momento en que dije: ‘Si realmente existe la posibilidad de hacer esto, ¿por qué no lo haría? Si me banqué todas estas cosas, ¿por qué me tengo que bancar algo más?’”.

La influencer también se refirió a la diferencia de exposición y poder entre ella y el futbolista. “Soy una piba sola contra una persona que es un hombre, futbolista, campeón del mundo, que además viene de una familia de futbolistas y políticos, y dije: ‘Uy, yo acá soy una hormiguita al lado de un gigante’. ¿Por eso lo tengo que dejar de hacer?”, planteó.

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