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El rival de Central: Corinthians viene en alza en el Brasileirao, pero perdió la Copa Brasil y no se reforzó

Problemas financieros le hicieron perder a su estrella neerlandesa Memphis De Pay y está inhibido, pero Corinthians es un rival de sumo cuidado para Central

11 de agosto 2026 · 06:10hs
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Fernando Diniz como DT de Fluminense

Fernando Diniz como DT de Fluminense, se saluda con Jorge Almirón, que llevó a Boca a la final. Ahora vuelven a estar frente a frente en la Libertadores en otros clubes, con Corinthians y Central.

Corinthians, el rival de Central en 8º de final de la Copa Libertadores, transita un buen presente futbolístico. Tras clasificar primero en el Grupo E, el Timao se ganó el derecho a definir en su cancha, en San Pablo, la serie mano a mano contra los auriazules. Séptimo en el Brasileirao, varios jugadores de jerarquía componen el equipo que comanda desde abril Fernando Diniz, que ya sabe lo que es ganar la Copa.

Es que Diniz fue campeón en 2023 como DT de Fluminense ante Boca, que por entonces era conducido por Jorge Almirón. Ahora volverán a verse las caras pero en octavos. Además de la final de 2023, Almirón y Diniz se cruzaron por Libertadores 2024. Pero en Fase de Grupos, por la zona A. Almirón dirigía a Colo Colo y en los dos cruces de la zona, se impuso el Flu: 2 a 1 en Río de Janeiro y 1 a 0 en Santiago.

Los problemas de plata del Timao

Como contrapartida a la mejoría que muestra en el Brasileirao (6 sin perder), el club atraviesa serios problemas económicos. Tanto es así que, entre otros inconvenientes, Corinthians aún no pudo incorporar refuerzos en este mercado. ¿La razón? Está inhibido en Fifa, donde debe afrontar deudas por casi dos millones de dólares. Además, todavía no hubo acuerdo para renovar contrato con unas de las figuras del equipo, el neerlandés Memphis De Pay, que culminó el vínculo con los brasileños el 30 de junio. Y después del Mundial para Países Bajos, el delantero se volvió a Europa.

>>Leer más: Jorge Almirón: "Central hizo méritos para resolverlo y ganar antes el partido ante Aldosivi"

A esta problemática coyuntura financiera, se suman inconvenientes habituales del fútbol. Por ejemplo, otro de sus jugadores clave, el centrodelantero titular Yuri Alberto, sufrió una lesión muscular hace poco más de dos semanas. Por lo que sería baja al menos en el juego de ida ante Central.

El aspecto deportivo de Corinthians

En cuanto a lo deportivo, si bien Corinthians ha mejorado su posición en la tabla local, hace pocos días quedó eliminado de la Copa Brasil, competencia que ganó en 2025, lo que le permitió participar de la actual Copa. El verdugo fue Inter de Porto Alegre, que lo dejó fuera de competencia en octavos de final por diferencia de gol. Inter se impuso como local 2-0 y cayó en San Pablo 2-1, para cerrar un global 3-2 a favor de los de Porto Alegre.

En cuanto a su participación en la Libertadores, Cornthians sumó 11 puntos sobre 18 posibles, lo que le permitió ganar el grupo E, que compartió con Independiente Santa Fe (Colombia), Peñarol (Uruguay) y Platense. El Calamar consiguió el segundo lugar de la zona y el respectivo pasaje a octavos de final de la Copa, al vencer en la última fecha justamente a los paulistas en condición de visitantes.

Un plantel de cuidado de Diniz

Jugadores de buena estatura, como el arquero Hugo Souza (2 metros), los zagueros Gustavo Henrique (1,96 metros) y Gabriel Paulista (1,85 metros), y el delantero Pedro Raúl (1,93 metros), generan respeto por el juego aéreo de Corinthians. Laterales y extremos rápidos, con mucha movilidad y despliegue, le dan lógica al sistema táctico que habitualmente utiliza Diniz, el 4-2-3-1. Justamente el mismo que, por lo general, pone en cancha Jorge Almirón en Central.

>>Leer más: Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

El doble cinco lo componen Ranielle, de 29 años y 142 partidos jugados en Corinthians, y Allan Souza, también de 29 años, quien llegó en febrero último y tiene pasado en Liverpool de Inglaterra y Flamengo. En el centro del campo también juega el capitán de Corinthians, uno de los dos argentinos del plantel, Rodrigo Garro, cerebro del equipo de Diniz. El pampeano de 28 años es dueño de 20 goles y 32 asistencias en poco más de 140 encuentros disputados en Corinthians. El otro argentino del plantel es Fabrizio Angileri, defensor mendocino de 29 años de pasado por River, que habitualmente integra el banco.

En este 2026 Corinthians marcha 7º en el Brasileirao, a solo 1 punto de ser 5º y acceder así a la Fase Previa de la Libertadores 2027. Con 8 partidos ganados, otros 8 empatados, 6 perdidos y 16 fechas por disputarse, el equipo de Diniz llega al juego del jueves con poco descanso. Ante Central, el Timao tendrá su tercer partido en 8 días. Y los dos que ya disputó (frente a Inter por Copa Brasil y Bragantino por Brasileirao), lo hizo con titulares. Central, que jugará ante Corinthians un segundo partido en 6 días, intentará sacarle provecho.

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