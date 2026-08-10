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La Justicia intimó a Manuel Adorni a explicar el origen de su patrimonio

El exjefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Detectaron gastos e incrementos patrimoniales que no condicen con sus ingresos lícitos

10 de agosto 2026 · 13:50hs
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Las deudas que mantiene Manuel Adorni no coinciden con el sueldo percibido

Foto: Archivo / La Capital.

Las deudas que mantiene Manuel Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete

La Justicia avanzó en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita lo intimó a justificar el origen de fondos, bienes y gastos que, según la investigación, no encuentran hasta el momento una explicación suficiente en los ingresos lícitos comprobados del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti.

El requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo y contempla el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, fecha en la que renunció al cargo.

Pollicita le otorgó un plazo de 15 días para responder y estructuró la intimación en 20 puntos que deberá explicar ante la Justicia.

La investigación tomó como base un informe técnico elaborado por la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación (DAFI), organismo especializado del Ministerio Público.

Los gastos de Adorni que quedaron bajo análisis

Uno de los principales puntos observados por el fiscal es la diferencia entre los ingresos comprobados del grupo familiar y sus gastos durante el período investigado.

Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, Adorni percibió 35 haberes correspondientes a su función pública. A esos ingresos se sumaron los recursos comprobados de su esposa. En conjunto, los ingresos lícitos acreditados durante el período analizado alcanzaron los $229.752.283,20.

Frente a esa cifra, Pollicita reconstruyó gastos por $272.820.832,20. En ese cálculo se incluyeron seguros, expensas, servicios, impuestos, electrodomésticos, viajes y consumos realizados mediante tarjetas de crédito.

La diferencia entre ambos conceptos asciende a $43.068.549, monto que la Fiscalía considera pendiente de explicación.

La investigación también detectó operaciones realizadas en dólares que, según el requerimiento fiscal, no encuentran correlato con los ingresos lícitos comprobados del matrimonio.

La suma observada alcanza los 402.578,12 dólares e incluye gastos vinculados con viajes, alquileres, refacciones de viviendas y adquisición de muebles, entre otros conceptos.

Uno de los puntos que deberá explicar Adorni es el origen de los pesos y dólares utilizados para afrontar esos gastos, especialmente aquellos abonados en efectivo.

La Fiscalía también busca establecer la trazabilidad del dinero y determinar de dónde provinieron los fondos utilizados en cada una de las operaciones cuestionadas.

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Los puntos que Pollicita le pidió explicar a Adorni

El requerimiento presentado ante el juez Lijo contiene 20 puntos concretos que el exfuncionario deberá responderse dentro del plazo.

Entre los aspectos que deberán ser aclarados aparecen el origen de los dólares declarados, distintas operaciones inmobiliarias, la evolución de determinados gastos y la procedencia del dinero utilizado para realizar inversiones.

Otro de los puntos bajo análisis está relacionado con la utilización de terceras personas para realizar determinadas compras y pagos en efectivo, además de las inversiones de Adorni en criptoactivos.

El fiscal también pretende establecer la relación entre los rendimientos obtenidos mediante esas operaciones y el incremento patrimonial que Adorni habría declarado posteriormente.

El requerimiento también hace referencia a distintas formas en las que determinados bienes fueron declarados por Adorni y su esposa.

La Fiscalía puso bajo análisis deudas informadas ante el Banco Galicia que posteriormente desaparecieron de declaraciones patrimoniales posteriores.

Qué puede pasar con Adorni si no logra justificar su patrimonio

Ahora, el exjefe de Gabinete tiene 15 días para presentar las explicaciones y documentación que considere necesarias para justificar los movimientos patrimoniales cuestionados.

Hasta el momento, la defensa de Adorni, a cargo del abogado Matías Ledesma, no presentó documentación en la causa destinada a explicar el patrimonio.

Si las explicaciones son consideradas insuficientes, el próximo paso podría ser un llamado a indagatoria. Sin embargo, esa decisión no corresponde directamente al fiscal. Pollicita puede solicitar que Adorni sea citado a declarar como acusado, pero la decisión final de convocarlo a indagatoria corresponde al juez federal Ariel Lijo.

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