Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Con las nuevas reglas sobre la mesa, peronistas, libertarios y otros espacios proyectarán candidaturas y armados territoriales

La boleta única que se viene utilizando en los comicios en Santa Fe.

El arco opositor santafesino comenzará a diseñar su oferta para los comicios de 2027 una vez sancionadas las nuevas reglas electorales que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro , las cuales en breve ingresarán a la fase de debate legislativo .

En ese sentido, la Cámara de Diputados provincial activará el miércoles próximo la labor en comisiones en torno a la reforma electoral, con el objetivo de abordarla en el recinto el 20 de agosto .

Radicales y socialistas , pilares de Unidos para Cambiar Santa Fe, avanzan en acuerdos por un texto reformista. La idea es discutirlo también dentro de la coalición de gobierno y, posteriormente, con el peronismo (el partido opositor de mayor peso) y los restantes bloques políticos de la Legislatura .

A menos de un año de que Santa Fe rediseñe su mapa político -con la oportunidad de reelegir a su gobernador y vice por primera vez, merced a la reciente reforma constitucional-, las Paso obligatorias y las cinco boletas en las primarias son aspectos que nadie pone en duda .

El peronismo de Santa Fe

El justicialismo provincial todavía no irradia cohesión, la cual representa la única garantía de competitividad electoral frente a un escenario donde Unidos y La Libertad Avanza (LLA) comparten votantes.

Todo indica que, tras la sanción de la reforma electoral, la conducción del PJ volverá a citar a las distintas tribus para empezar a delinear una estrategia común. A esta altura, nadie visualiza la posibilidad de ir a las urnas por fuera del sello partidario.

En ese marco, el exgobernador Omar Perotti estudia si se anota en la carrera hacia la Casa Gris o si vuelve a competir por una banca en la Cámara baja provincial para consolidar un bloque propio de mayor volumen.

A su vez, el diputado nacional Diego Giuliano, titular del Frente Renovador (FR) de Sergio Massa, otea la Gobernación.

La Legislatura provincial abordará en breve la nueva ley electoral. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La danza de opciones incluye al jefe del bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara baja nacional, Germán Martínez, referente del espacio de Agustín Rossi (La Corriente +).

Se suma el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, mientras que otra porción de la expectativa es atraída por el senador nacional Marcelo Lewandowski.

Paralelamente, un grupo de intendentes del PJ encabezado por el funense Roly Santacroce quiere dar pelea por las decisiones partidarias. Aunque actores del peronismo santafesino vienen explorando el ecosistema empresarial en busca de un outsider.

En esa línea, Federico Pucciariello, fundador y Ceo de Essential Energy Holding -firma referente en la producción de biodiésel-, fue tentado con una candidatura a la Gobernación. Entre las filas peronistas deslizaron a La Capital que, por lo pronto, el empresario luce “muy predispuesto”.

La apuesta de LLA y otros actores

En La Libertad Avanza de Santa Fe también aguardan a que la reforma electoral sea una realidad antes de formalizar su estrategia para el año próximo.

La apuesta del espacio sigue pasando por presentar candidaturas propias en toda la provincia, aunque no descartan abrirles la puerta a dirigentes de otros sectores políticos que eventualmente decidan saltar a la vereda violeta. Asimismo, insisten en rechazar una alianza con Unidos.

Quien también definirá hacia fin de año si se candidatea a gobernadora es la diputada provincial Amalia Granata. Si decide hacerlo por Somos Vida o por La Libertad Avanza (hipótesis que continúa sobrevolando la escena política santafesina) es otro enigma a dilucidar una vez aprobados los cambios electorales.

>>Leer más: Santa Fe prepara su cancha para el torneo electoral de 2027

Otro tema sensible a discutir en el marco de la reforma en ciernes es el piso electoral que posibilitará el acceso a las bancas en la Cámara baja provincial.

Carlos del Frade, diputado del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), alertó sobre el riesgo de que las minorías terminen proscriptas y “se achique la democracia en Santa Fe”.

Por eso adelantó a este diario: “Si se termina exigiendo una lista de diputados pegada a la papeleta de postulantes a gobernador, encabezaré la nómina del FAS como candidato a la Casa Gris”.