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Quién es Charlie García, el jurado desconocido de "Popstars" que generó confusión en redes

El anuncio del elenco evaluador de la nueva edición del reality de talentos se volvió tendencia por la presencia de un homónimo del músico argentino

11 de agosto 2026 · 10:02hs
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Las imágenes del jurado del reality Popstars suscitaron desconcierto en redes

Las imágenes del jurado del reality "Popstars" suscitaron desconcierto en redes

Vuelve “Popstars”, el reality que a principios de los 2000 dio lugar al fenómeno de Bandana y Mambrú. Con la conducción de Nico Vázquez, el primer episodio se emitirá el próximo lunes 17 de agosto por Telefé y el regreso del formato genera expectativa sobre todo entre la generación que vivió aquel furor de comienzo de siglo.

Aunque el jurado ya estaba confirmado, el lanzamiento de las imágenes generó confusión y muchos chistes en redes. Los evaluadores serán Ángela Torres, la rosarina Nicki Nicole, y Charlie García, productor musical mexicano y vicepresidente de una subsidiaria de Sony Música en su país. Además de ser un desconocido para el público argentino, lo que más llamó la atención respecto de este último fue su nombre, homónimo al gran músico nacional. La coincidencia dio lugar a memes, que incluyeron imágenes intervenidas donde se veía a Charly en lugar del mexicano. La sola idea de imaginar a García en ese jurado resultó graciosa para muchos usuarios.

>> Leer más: "Popstars" vuelve a la televisión: el desafío de recrear un fenómeno de los 2000 en la era de TikTok

Cómo será la nueva edición de "Popstars"

La nueva edición mantiene la esencia del formato, pero incorpora herramientas propias de los consumos actuales. Al igual que otros realities, el programa buscará extender su experiencia más allá de la televisión tradicional, sumando contenido exclusivo, transmisiones en vivo y una conversación constante con la audiencia.

Cada capítulo podrá verse por la pantalla de Telefé y también en simultáneo a través de Disney+. Una vez finalizado cada episodio, la plataforma ofrecerá "Mucho más Popstars", un contenido complementario con ensayos, material de backstage y momentos inéditos del proceso.

En ese nuevo esquema aparece Martín Cirio, influencer y creador de contenido que, tal como narró en sus redes, participó del casting del “Popstars” original.

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