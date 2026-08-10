Otro choque fatal en la ruta 34: un motociclista murió tras colisionar con un camión

El episodio se registró este lunes a las 7.30 cerca de Luis Palacios, a unos 30 kilómetros de Rosario. En el mismo lugar se produjo hace poco otro siniestro vial fatal

Choque fatal en la ruta nacional 34. El camión involucrado en la colisión con la moto

La moto en la que iba la víctima fatal. El choque ocurrió cerca de Luis Palacios

Un motociclista de 49 años falleció este lunes a la mañana en un choque contra un cambión ocurrido en la ruta nacional 34, en jurisdicción de la localidad de Luis Palacios . Según fuentes policiales, el siniestro vial se registró a las 7.30. Apenas cinco días atrás se registró en esa misma zona otro siniestro vial que también dejó como saldo un muerto.

En este último caso, la persona fallecida fue identificada como Pablo Sebastián Gamarino , quien conducía una moto marca Benelli TNT25. Voceros policiales señalaron que el motociclista chocó con un camión Mercedes Benz que era conducido por Lisandro S., de 40 años, quien es oriundo de San Genero.

Como consecuencia del impacto , Gamarino salió despedido hacia un costado de la banquina y falleció en el acto. Así lo comprobó personal del hospital local que acudió al lugar y comprobó que la víctima ya no tenía signos vitales.

Las causas que desencadenaron el choque no fueron esclarecidas por el momento y eran materia de investigación por parte de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo.

Choque fatal en la ruta nacional 34. El camión involucrado en la colisión con la moto Foto: Policía de Santa Fe.

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Los voceros indicaron que el tránsito en ese tramo la ruta 34 estaba liberado ya que los vehículos involucrados en el siniestro no obstaculizaban la calzada.

Antecedente en la misma zona de la ruta 34

La Policía de Santa Fe consignó el miércoles pasado un choque fatal sobre la ruta 34 en la misma zona cercana a Luis Palacios. Se trató de una colisión múltiple durante las primeras horas de una jornada que estuvo complicada para manejar debido a la niebla y la lluvia.

Fuentes oficiales confirmaron que un automovilista falleció en el kilómetro 17 de la traza como consecuencia del siniestro vial. En el mismo lugar quedó detenido otro coche y una camioneta, cuyos ocupantes no sufrieron lesiones de consideración.

Agentes de las fuerzas de seguridad provinciales indicaron que Sergio U. murió debido al impacto en inmediaciones del cementerio de Luis Palacios, al noroeste del cruce con la ruta nacional A012. La víctima viajaba a bordo de un Chevrolet Corsa que quedó destrozado debido al golpe.

Según voceros de la Unidad Regional XVII de la policía provincial, el choque se produjo a las 8.30 de la mañana, a unos dos kilómetros al sur del ingreso a Luis Palacios. Luego de la denuncia, personal del Samco local fue a asistir a las personas afectadas a bordo una ambulancia.

Los médicos advirtieron que el conductor del Chevrolet Corsa no presentaba signos vitales cuando arribaron. En ese momento, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no consiguieron salvar la vida del paciente.