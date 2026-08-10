Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso

El acusado está detenido desde el viernes y este martes enfrentará la audiencia de imputación. El delito prevé penas de 8 meses a 3 años de prisión

En el Centro de Justicia Penal se realizará a audiencia imputativa a un hombre que le robó la billetera a otro mientras le hacía RCP

Un hombre de 30 años que fue detenido el viernes pasado por robarle la billetera a una persona que había sufrido una descompensación , será imputado por el delito de hurto calamitoso , es decir aprovecharse de la situación de indefensión de la víctima para robarle pertenencias de valor.

El caso presenta como dato extra el hecho de que el acusado se apoderó de la cartera mientras le hacía maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima que terminó falleciendo por causas naturales.

Fuentes judiciales indicaron a La Capital que la tentativa de hurto calamitoso, dependiendo el caso, "puede prever una pena de 8 meses a 3 años de prisión, aunque puede ser superior si hay algún agravante más".

El hecho que es investigado por la Justicia sucedió el viernes pasado alrededor de las 19 en Vélez Sarsfield al 700 . La policía tomó conocimiento de ocurrido a través de una llamada a la central de emergencias 911 en la que solicitó colaboración por una persona que había sufrido una descompensación en la calle.

Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron a un hombre, identificado como Marcelo Escott, en estado inconsciente y por tal motivo comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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Según el parte policial, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó al lugar unos minutos después y constató el fallecimiento del hombre por muerte natural.

Cuándo se formalizará la acusación

Los voceros indicaron que, tras confirmar la muerte de Escott, su esposa comenzó a retirar las pertenencias de valor que portaba y así advirtió que faltaba la billetera. Al detectar esa irregularidad, la mujer le informó a los policías que un joven que aún se encontraba cerca de allí había sido la primera persona que intentó en reanimar a su pareja.

Frente a esta declaración, la policía encaró a Agustín Ezequiel B., de 30 años, y lo requisó y entre sus prendas, los agentes encontraron la billetera de Escott. Así, Agustín B. fue detenido y trasladado a la comisaría 10ª. Según los voceros, junto con la billetera tenía tres tarjetas bancarias y una licencia de conducir a nombre de Marcelo Escott.

La audiencia de imputación se realizará mañana martes y el fiscal que está a cargo del caso es Matías Ocariz, de la Unidad de Delitos en Flagrancia.