Primera C: los que llevaron a Córdoba y Argentino a la victoria: Mateo Yaszczuk y Theo Guiñazú

Los charrúas derrotaron de visitante al líder Luján con un gol del zaguero y los salaítos a Mercedes en el Olaeta con un grito del volante. Ambos fueron figuras para dos triunfos justo a tiempo para sus luchas

Mateo Yaszczuk y Theo Guiñazú con sus goles fueron protagonistas en los triunfos de Central Córdoba y Argentino en el marco de la 23ª fecha de la Primera C Guiñazú abrió la cuenta para que Argentino le gane a Mercedes por 2 0 y Yaszczuk marcó el segundo tanto del Charrúa en el gran triunfo ante Luján en la Basílica por 2 a 1.

“En lo personal se me dio en un partido muy importante para el equipo y por el club. Hacía bastante que no convertía, por suerte fui a buscar el centro y le pegué un frentazo bárbaro para aumentar, que después sirvió para sellar una victoria fundamental. La necesitamos para seguir con el objetivo de meternos entre los siete primeros de la zona y clasificar al Reducido final”, contó Yaszczuk, autor del segundo tanto ante Luján.

El defensor charrúa fue muy directo sobre el presente del Matador. “El equipo está para seguir luchando, trabajando el doble y poder conseguir meternos al Reducido por el segundo ascenso a la Primera B. Lo ideal es reforzar la entrega y mentalizarnos que tenemos un gran equipo para pelear cosas importantes”, añadió. “Venía de un desgarro en el aductor y en lo personal eso me jugó en contra, porque tuve varios partidos afuera del equipo. Pero pude salir adelante, volví a ser tenido en cuenta por el técnico Sialle y ganar en un cancha difícil es un plus para lo que viene. El lunes vamos a la cancha de Ituzaingó ante Centro Español y lo único que nos sirve son los tres puntos”, cerró el defensor goleador.

Theo Guiñazu, el distinto

“Las sensaciones son de alivio y felicidad porque necesitábamos mucho volver al triunfo y por diversas situaciones no se daba. El sábado fue un partido donde pudimos plasmar todo lo que trabajamos en la semana y salió bien porque pudimos ganar”, dijo Guiñazú sobre el gran triunfo de Argentino ante Mercedes.

El mediocampista también habló de la incómoda situación que está viviendo el equipo en el presente torneo de la C. “De esta situación se sale teniendo la cabeza fuerte, confiar en el trabajo del día a día y obviamente ganando. Tenemos las cosas muy claras, de lo que queremos y hacia dónde vamos, pero lo fundamental es que el grupo está unido. Vamos a seguir dejando todo como lo hacemos desde que arrancó el torneo. Nuestra debilidad era la cabeza y eso se está corrigiendo desde que llegó Rodrigo, nuestro psicólogo. Más allá de que el plantel sea joven, si estamos jugando en una primera división es por algo. No nos agarramos de nuestra corta edad, sino que trabajamos el día a día para que eso no se note a la hora de jugar los fines de semana”, confió Theo.

El futbolista llegó al Salaíto en el 2024, luego de realizar los primeros pasos en las inferiores de Argentino Juniors, jugó en la sexta división y reserva de Platense .