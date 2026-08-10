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Rosario Solidaria lanzó una colecta urgente para asistir a personas en situación de calle

Ante el incremento de demanda, la organización está juntando alimentos para sostener los desayunos y las recorridas del Micro Solidario. Cómo y dónde ayudar

10 de agosto 2026 · 08:43hs
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El micro de Rosario Solidaria sale todos los lunes y miércoles

Foto: La Capital / Archivo

El micro de Rosario Solidaria sale todos los lunes y miércoles

Rosario Solidaria lanzó una nueva colecta de alimentos ante la necesidad de sostener los desayunos que brinda a personas en situación de calle y las salidas del Micro Solidario. Desde la organización remarcaron que actualmente necesitan de la colaboración de los rosarinos para poder continuar con ambas iniciativas y dar respuesta al crecimiento de la demanda que trajo el frío.

"Llegamos a fondo", publicaron en sus redes sociales y convocaron a quienes puedan realizar donaciones de alimentos para reforzar las provisiones con las que preparan los desayunos y acompañan las recorridas del micro.

Entre los productos que reciben se encuentran galletitas blandas en paquetes individuales, alfajores, muffins, magdalenas, donas, facturas, bizcochos, budines y tortas.

>> Leer más: Frío cero en Rosario: un colectivo se convierte en refugio para quienes viven en la calle

Desde Rosario Solidaria señalaron que cada aporte permite sostener estos espacios de acompañamiento. "Necesitamos de tu colaboración para seguir brindando a las personas en situación de calle los desayunos solidarios y las salidas del Micro Solidario", expresaron a través de la convocatoria.

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Qué alimentos se pueden donar

La organización solicitó especialmente alimentos que puedan ser distribuidos de manera sencilla durante los desayunos y las recorridas. La lista incluye galletitas blandas en paquetes individuales, alfajores, muffins, magdalenas, donas, facturas y bizcochos, budines y tortas.

La convocatoria apunta tanto a donaciones individuales como a quienes puedan colaborar desde comercios, emprendimientos gastronómicos, panaderías u otros espacios que tengan posibilidad de aportar alimentos.

La demanda creció durante el invierno

Desde la organización explicaron que el pedido se intensificó durante estas últimas semanas por el aumento de la cantidad de personas en situación de calle y de los equipos de voluntarios que salen a asistirlas.

En particular, señalaron que actualmente realizan dos salidas semanales del Micro Solidario, al que describen como un "refugio móvil nocturno", además de sostener los desayunos solidarios y el trabajo de los voluntarios.

Según explicaron, la demanda creció de manera significativa, por lo que las donaciones que reciben ya no alcanzan para sostener durante tanto tiempo el volumen de asistencia que requiere la situación.

Por eso, además de agradecer a las personas, grupos, emprendedores, instituciones y empresas que vienen colaborando, Rosario Solidaria lanzó un nuevo pedido a quienes puedan realizar un aporte. "Queremos agradecer profundamente a todas las personas, grupos, emprendedores, instituciones y empresas que vienen colaborando", expresaron. Y agregaron: "Hoy queremos pedirles un poquito más".

Cómo colaborar

Quienes puedan colaborar con alimentos pueden acercarlos al punto de recepción de Rosario Solidaria, ubicado en Presidente Roca 962. Allí reciben donaciones de lunes a viernes, de 9 a 17, y los sábados, de 9 a 13.

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También es posible acercar las donaciones directamente al Micro Solidario, que se instala en la explanada del Museo Castagnino los lunes y miércoles, de 20.30 a 22.

La organización también pidió compartir la convocatoria como una manera de colaborar en caso de no poder realizar un aporte. "Hoy, cada aporte cuenta", remarcaron.

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