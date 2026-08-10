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Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Tras reclamos de vecinos y una orden judicial, el municipio hizo un operativo de limpieza en la vivienda de un hombre con Síndrome de Diógenes en Barra al 900. Brindan contención al propietario

10 de agosto 2026 · 06:30hs
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Las cuadrillas del municipio desplegaron el retiro de basura y chatarra en camiones

Las cuadrillas del municipio desplegaron el retiro de basura y chatarra en camiones, fumigaron y desratizaron el interior del inmueble.
Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

El municipio comenzó un importante operativo de limpieza en una vivienda de Barra al 900 donde habita una persona con Síndrome de Diógenes que acumulaba grandes cantidades de basura, cartón y chatarra. Ya sacaron 10 camiones de residuos y solo llegaron a cubrir el 60% de la propiedad.

El trabajo se lleva a cabo en el marco de un allanamiento dispuesto por la Justicia y de distintas intervenciones que ya se venían realizando para asistir al hombre involucrado, con informes de riesgo sanitario incluidos.

>> Leer más: Abrieron una página web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Operativo integral

Alertada por vecinos de la zona, la Municipalidad inició un abordaje integral, que incluye atención en salud, limpieza y saneamiento del espacio, análisis técnico de la estructura edilicia y la contención social y psicológica de la persona.

A lo largo del pasado viernes 7 de agosto, las cuadrillas del municipio desplegaron el retiro de basura y chatarra en camiones, arrancando así la tarea de saneamiento de toda la vivienda. Al mismo tiempo, se realiza un operativo de fumigación y desratización en el interior del inmueble.

También se lleva a cabo un exhaustivo análisis del estado edilicio de la casa, en evidente estado de abandono, para determinar si existen riesgos en la estructura. En total, ya se retiraron 10 camiones de basura abarcando el 60 por ciento de la casa, el sector más accesible. Este lunes continuarán las tareas y quizás lleve otra jornada más hasta el martes.

>> Leer más: Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura en la vía pública

Salud mental

A la par de los trabajos en el interior de la vivienda, el municipio realiza un abordaje para la contención social, psicológica y de salud de la persona que allí habita.

En ese sentido, equipos interdisciplinarios de la Secretaría de Salud ya habían tomado el caso para brindar una asistencia integral respecto al estado general de la persona; al tiempo que también brindan contención psicológica.

A lo largo del todo el operativo intervienen las Secretarias de Control (con Control Urbano); Salud (también con una ambulancia del Sies); Ambiente (con los equipos de limpiezas); Protección Civil y la Policía de la Unidad Regional II.

"Pudimos realizar una intervención importante abordando la situación de manera integral acompañando a la persona involucrada. Ya en el mes de junio se había actuado asistiéndolo sanitariamente Y ahora la Justicia dispuso esta intervención en el interior de la vivienda", destacó el secretario de Control municipal, Diego Herrera, quien estuvo supervisando las tareas.

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