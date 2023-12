Cristina recordó el programa de Mirtha en el que Néstor habla de los piqueteros

La ex vicepresidenta recordó en TikTok las palabras del ex presidente en la previa de la marcha que las organizaciones sociales harán este miércoles a la Plaza de Mayo

La ex vicepresidenta Cristina Fernández posteó en TikTok un fragmento del programa en el que estuvo junto a Néstor Kirchner.

La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió este martes un video del fallecido ex mandatario Néstor Kirchner, quien afirmaba que frente a los piquetes no había que "enfrentar argentinos contra argentinos" y advertía que "había que leer la Constitución completa" para garantizar también "el derecho al trabajo" y a un "ingreso digno".