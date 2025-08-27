La Capital | Política | Maximiliano Pullaro

Coimas en Discapacidad: el gobernador Pullaro condenó los casos de corrupción

El mandatario se refirió a la investigación judicial por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que salpican a Karina Milei: “No hay corrupción buena, corrupción mala"

27 de agosto 2025 · 14:30hs
El gobernador Maximiliano Pullaro fue consultado este miércoles por la investigación sobre irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que comenzó tras la filtración de audios atribuidos al extitular del organismo Diego Spagnuolo. “Esperamos que se esclarezca rápidamente”, dijo el mandatario.

“No hay corrupción buena, corrupción mala o corrupción de un lado o del otro. A la corrupción hay que condenarla siempre”, afirmó Pullaro este miércoles en el Salón Metropolitano, donde estuvo para el inicio del Congreso Internacional del Maíz, evento al que asistió junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia.

El gobernador insistió en que el país debe "continuar por el camino de las cosas que se han hecho correctamente, fundamentalmente la baja en los niveles de inflación" y pidió que los trabajos continúen sobre el desarrollo: "Hay que mirar al interior productivo, la infraestructura que hace falta y de qué manera podemos producir más”.

De igual manera, Scaglia se mostró de acuerdo con “el orden fiscal”, pero recalcó que también se debe considerar "una agenda de desarrollo y para nosotros esa agenda es capitalista, de mercado, productiva y de infraestructura. Si eso no existe, no podés pensar qué Argentina querés hacia el futuro, qué empresas y productores vas a tener y así, vamos a perder la oportunidad”.

Por ello, la vicegobernadora subrayó que, desde Santa Fe, defienden la importancia de "la bandera de trabajar mucho, tener una economía ordenada e invertir en infraestructura”.

Pullaro volvió a reclamar por las rutas nacionales

"No podemos lograr equilibrio fiscal solamente con ajuste. Hay que ser más sensatos”, consideró Pullaro, que volvió a reclamar por el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia: “Están muy mal, hay siniestros viales con fallecidos todos los meses y eso debe ser atendido”.

>> Leer más: Mientras se niega a mantener las rutas nacionales, el gobierno libera la circulación de camiones bitrenes

En tanto, el gobernador resaltó que la falta de obras es doblemente perjudicial ya que las rutas se deterioran y, por ello, se incrementan los costos en logística: "Esto hace que un camión no pueda llegar a los puertos en el tiempo estimado. Si no van a administrar las rutas nacionales como corresponde, que se las transfieran a la Provincia, que tiene un sistema honesto y austero para administrar lo público”.

