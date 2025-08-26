La Capital | Política | Milei

Milei salió a bancar a Karina: "Están molestos porque les estamos afanando los choreos"

En un acto en Junín, el presidente tuvo un lapsus y evitó hablar del escándalo de los audios. Pidió una ovación para su hermana: "¡Gracias, jefe!", expresó

26 de agosto 2025 · 10:17hs
Javier Milei y un polémico discurso este lunes en Junín

En medio de la polémica por la difusión de audios de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que podrían establecer un entramado de corrupción en la entidad estatal, Javier Milei habló en público en un acto de campaña. No obstante, el presidente intentó sorteó la controversia y evitó a toda costa mencionar el escándalo de las supuestas coimas, que involucran directamente a su hermana, Karina Milei.

Aunque Milei intentó evitar el tema e intentar pasar desapercibido, un fragmento de su discurso se volvió viral: "Están molestos porque les estamos afanando los choreos", expresó el presidente. Rápidamente, el fallido del mandatario recorrió las redes sociales, y no faltaron los comentarios ingeniosos de los usuarios. Minutos después, pidió un aplauso para su hermana, Karina Milei.

La secuencia tomó lugar este lunes por la noche en un acto de campaña en la localidad bonaerense de Junin. Allí también subieron al escenario los candidatos de la provincia de Buenos Aires. "Kirchnerismo Nunca Más", el provocador slogan que se podía leer en las pantallas.

El fallido de Milei

El furcio del presidente que se viralizó este lunes fue pronunciado en el marco de un discurso donde acusó al kirchnerismo de “sembrar el caos” y defendió a su hermana Karina, salpicada por el escándalo.

El jefe de Estado hizo su ingreso entre la multitud y, una vez en el escenario, entonó con euforia una canción controvertida sobre el fallecido expresidente Néstor Kirchner. “Los kukas tienen miedo. Saquen al pingüino del cajón para que vean que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera del león. Viva la libertad carajo”, arengó.

Luego, siguió hablando de "los kukas" y señaló a este sector político como el responsable de la inestabilidad en los mercados que se vivió este lunes. El mandatario sostuvo que el kirchnerismo quiere generar desestabilización pero que "no tiene miedo". En respuesta a alguien del público, Milei lanzó una peculiar frase: "(Los kirchneristas) Están molestos porque les estamos afanando los choreos".

“En estos momentos, donde el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, generar inestabilidad de manera abierta y descarada, nada de eso nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses?”, aseguró el líder mandatario este lunes en Junín.

La banca a Karina Milei

En su discurso, Milei también le dedicó elogios a su hermana Karina, quien se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de los audios del extitular de discapacidad, en la que habla de presuntas coimas. “¡Gracias, Jefe”, gritó y pidió una ovación para la secretaria general de la Presidencia.

En relación a la primera batalla que tendrá el oficialismo por delante en septiembre, anticipó la posibilidad de fraude mediante artimañas como “el voto cadena, urna embarazada, amenazas de punteros, candidaturas testimoniales y compra de políticos”. “Van a tiraron todo el aparato para intentar torcer el rumbo”, aseguró.

Ni Karina, que habló antes, ni el propio Milei, que tomó la palabra al final, hicieron mención al escándalo de los audios. En cambio, el presidente apuntó contra “las candidaturas testimoniales” del kirchnerismo y advirtió que el 7 de septiembre pondrán el último clavo al cajón del kirchnerismo.

En función de ello, pidió ir a por los intendentes y gobernadores: “Vayan a golpearles la puerta. Muchachos, hay que hacerse cargo de todo. Está la Nación, Provincia y los municipios. Cada uno tiene que hacer su tarea. No alcanza con que lo hagamos solo nosotros. Para que las reformas de la libertad avancen en todos lados, tenemos que ir a por los intendentes y los gobernadores también”

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Instituciones de Rosario advierten que el programa resulta "vital" para el bienestar y calidad de vida de las personas y sus familias

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios
Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario
Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Por Facundo Borrego
Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes
Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

