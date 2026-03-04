Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

La Capital | La Ciudad | Monumento

4 de marzo 2026 · 17:05hs
Las obras en el Monumento a la Bandera ingresaron nuevamente en la incertidumbre. La contratista paralizó las tareas ante una abultada deuda de Nación.

Si la semana arrancó con desilusión en torno a la finalización de las obras de rehabilitación del Monumento a la Bandera, este miércoles se encendió la esperanza. El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro reveló que le pedirá al gobierno nacional la potestad para terminar el 28 por ciento que le falta al proyecto para dejar al emblema de la ciudad a nuevo. Nación le adeuda 1.600 millones de pesos a la contratista Dyscon, situación que obligó a la firma a paralizar las tareas. Ahora y con 1.500 millones de pesos en nuevos fondos por delante, el gobierno provincial podría garantizar este recurso pendiente para así, llegar a un monumento "reluciente" para el próximo 20 de Junio.

El comunicado de Dyscon que La Capital publicó en adelanto en su edición del lunes encendió todas las alertas. En los pasillos de la Casa Gris y también del Palacio de los Leones el tema se metió en la agenda. Mientras tanto, hasta ahora no hay señales desde la Casa Rosada en relación al incumplimiento de los certificados de obra, pendientes desde octubre a la fecha.

Ante esta indefinición, con 12 años de anuncios truncos a lo largo de todos los gobiernos nacionales, y una paralización previa que duró un año (entre enero 2024 y febrero 2025) por los mismos problemas de atrasos, el gobierno santafesino terció en la discusión.

monumento15

Traspaso

"Voy a hablar con el ministro (del Interior de la Nación, Diego) Santilli para que nos dé el Monumento y lo podamos terminar", afirmó Pullaro en declaraciones a la prensa. Con esta definición, el mandatario santafesino avanza en la misma líneas que trazó con la ruta nacional A012 en pésimas condiciones de transitabilidad. Si Nación accede a ceder la jurisdicción ante la voluntad política planteada por el gobernador santafesino, será necesario aportar unos 1.500 millones de pesos que serán necesarios para completar la obra en el Monumento. Un monto que en el Ejecutivo santafesino no suena "imposible, ni inalcanzable".

monumento17

Expectativa del contratista

Difundida la voluntad de Pullaro, La Capital dialogó con el titular de Dyscon, Mariano Schor. "Sería lo ideal", dijo sonriente el empresario para acotar: "Si la provincia nos garantiza que le permiten hacerse cargo de la obra y se tramita la documentación entre Nación y provincia, nosotros podemos retomar la obra en dos días".

Y si el horizonte sigue siendo el 20 de Junio para la concreción del proyecto, el mes de marzo es vital para definir la situación. El Monumento está refaccionado en un 72 por ciento de acuerdo al proyecto licitado y le restan dos meses y medio de ejecución de tareas. "Se llega justo al Día de la Bandera, siempre y cuando la confirmación de que podemos reactivar se produce dentro de dos a tres semanas", marcó Schor.

