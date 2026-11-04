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Causa $Libra: Casación revisará si dos inversores pueden ser querellantes tras el sobreseimiento de Milei

La Sala II hizo lugar a una queja y aceptó tratar el recurso que puede devolverles a las víctimas la posibilidad de discutir el sobreseimiento del presidente y de su hermana.

4 de noviembre 2026 · 17:40hs
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La Casación Penal aceptó un recurso de queja por parte de dos personas que buscan constituirse como querellantes en el marco de la causa $Libra

La Casación Penal aceptó un recurso de queja por parte de dos personas que buscan constituirse como querellantes en el marco de la causa $Libra, en la que fueron sobreseídos el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió un recurso para revisar si dos damnificados por la caída de la criptomoneda $Libra pueden ser considerados querellantes, en el marco de la causa en la que fueron sobreseídos recientemente el presidente Javier Milei y su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La decisión fue adoptada por los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, por 2 votos contra 1. Así, el tribunal resolvió hacer lugar al recurso de queja y conceder el recurso de casación contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que había confirmado el rechazo del Juzgado Federal N° 8 al pedido de los ciudadanos bielorrusos Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna para ser considerados como querellantes.

El tribunal también ordenó recaratular el expediente como recurso de casación, emplazar a las partes y pedir el pase digital del legajo a la cámara de origen.

Excluidos de la causa

El sobreseímiento de los hermanos Milei y de otros nueve imputados promovió varias apelaciones a esa decisión, tomada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a partir del pedido del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.

Un día hábil después de que se conociera el sobreseímiento del presidente y de su hermana, Juan Patricio Marchetto presentó un recurso de 40 páginas con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, en el que cuestiona duramente la actuación del juez Martínez de Giorgi y del fiscal Taiano. La presentación fue en carácter de "pretenso querellante" por haber sido apartado de la causa, misma figura a la que recurrieron Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo, todos excluidos por el magistrado tras un planteo de Mauricio Novelli, uno de los actores clave en el lanzamiento de $Libra.

>> Leer más: Causa $Libra: un damnificado apeló el sobreseimiento de Milei y pide que se lo investigue

De ser nuevamente incorporados en la causa, buscarán apelar los sobreseimientos de los 11 imputados, entre ellos el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, para evitar el cierre de la causa.

Pedido de quemar periodistas

Poco menos de 24 horas después de que se conociera su sobreseímiento, Milei cargó duramente contra distintos periodistas, a los que implícitamente pidió "quemar en la hoguera". Esto provocó que legisladores y dirigentes de la oposición, e incluso aliados del presidente en el Congreso y diputados propios de La Libertad Avanza (LLA), salieran a repudiar sus dichos.

Las declaraciones del presidente fueron durante su participación de una cena de recaudación en la Fundación Faro, el think tank libertario que conduce Agustín Laje.

El discurso del mandatario nacional se centró en atacar a distintos periodistas. Focalizó sus dichos contra el grupo La Nación, al que acusó de usar políticamente la causa $Libra "para extorsionar al gobierno y evadir impuestos". Tras ello, tildó de "ensobrados y corruptos" a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio.

>> Leer más: Milei pidió "quemar en la hoguera" a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron

El presidente manfiestó que combatirá al periodismo "con mayor audacia" y le dijo al público presente: "Sepan muy bien que los hijos de puta en la Argentina no van a tener piedad. Porque, como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos. Y acá a los buenos les tiene que ir bien".

"Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta", manifestó Milei, en relación a las personas mencionadas más arriba.

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