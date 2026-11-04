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Central tiene lista la tercera bandeja en el Gigante y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Los trabajos se intensificaron y Central anunció que inaugurará la tercera bandeja del Gigante de Arroyito en la última fecha

4 de noviembre 2026 · 15:06hs
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Momento histórico. Central cortará las cintas de su tercera bandeja en la última fecha en el Gigante de Arroyito ante Estudiantes de Río Cuarto.

CARC

Momento histórico. Central cortará las cintas de su tercera bandeja en la última fecha en el Gigante de Arroyito ante Estudiantes de Río Cuarto.

Central se prepara para el corte de cintas más esperado. Es que concretará un hecho histórico: la inauguración de su tercera bandeja, la que da espaldas al río Paraná. Será en la última fecha, ante Estudiantes de Río Cuarto. Un motivo más para que el Gigante de Arroyito sea una fiesta.

Había versiones de que Central apuraba los trabajos para inaugurar la obra gigante este mismo año, los plazos se cumplieron y solo faltan cubrir detalles, pero es un hecho que la tercera bandeja es una realidad y que será poblada de hinchas por primera vez ante los riocuartenses.

Y este martes será el día de la venta de entradas para ese sector, desde las 13 horas. Los que consigan su ticket serán los privilegiados de estrenar la bandeja, un viejo anhelo de los canallas.

"Central no para de crecer", había expresado el presidente auriazul, Gonzalo Belloso, hace unos días, mientras mostraba fotos de la instalación de las butacas provenientes de China, tarea que —ante la nueva imagen que mostró el club— ya estaría culminada o próxima a ello.

Lo cierto es que el Gigante ampliará su capacidad, arriba de los 50 mil espectadores, y será en unos días nomás. Máxima expectativa entonces, además de la chance latente de disputar el título de la tabla anual.

La información sobre la tercera bandeja

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