Fintech rosarina da un salto internacional tras ser adquirida por la plataforma de inversión eToro

Hace ocho años, un grupo de emprendedores rosarinos se propuso acercar a los argentinos una posibilidad que hasta entonces parecía reservada a expertos: invertir en los mercados internacionales a través de herramientas financieras de alcance global . Así nació Let's Bit, una iniciativa que, con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en LB Finanzas , una aplicación que integra pagos, ahorro e inversiones en un mismo ecosistema.

Desde entonces, la fintech amplió su oferta, incorporó nuevos usuarios y consolidó su presencia en el mercado argentino. Ahora, aquella apuesta nacida en Rosario da un nuevo salto: eToro, la plataforma global de inversiones que cotiza en Nasdaq, acordó adquirir LB Finanzas y eligió a la Argentina como hub regional para América latina .

Camilo Cristia, CEO de LB Finanzas, destacó la importancia de sumarse a este nuevo ecosistema financiero que administra más de u$s 20.000 millones en activos de clientes en 75 países . "Sabemos que el mercado de Latinoamérica está yendo hacia una consolidación, que quienes tengan capital podrán hacer un montón de operaciones y notamos que eToro es una compañía global, que sabe cómo escalar globalmente el negocio y veíamos una oportunidad enorme para crecer", aseguró Cristia en diálogo con Negocios .

Hace ocho años, junto a Santos Barrio y Lisandro Maselli, comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo financiero. Por entonces, los amigos, que se habían conocido cursando en el colegio Politécnico de Rosario, aprovecharon sus conocimientos en programación para ofrecer servicios financieros acotados, entre ellos, la compra de criptomonedas para usuarios particulares. En 2018 dieron un paso más y lanzaron Let's Bit y a partir de entonces, concentraron sus esfuerzos en desarrollar y consolidar el negocio, que hoy protagoniza un nuevo capítulo de su historia.

Paso clave en la región

La adquisición de LB Finanzas forma parte de la estrategia de expansión de eToro en América latina. Con esta operación, la compañía global de inversión busca fortalecer su presencia en Argentina, uno de los mercados fintech de mayor crecimiento del mundo, y establecer al país como su hub regional para desarrollar sus negocios en el resto de la región.

Santos Barrio, Chief Commercial Officer de LB Finanzas, destacó que el acuerdo es el resultado de varios meses de trabajo, durante los cuales ambas firmas pudieron conocerse, alinear objetivos y avanzar en las negociaciones. El proceso culminará dentro de unos meses, con la venta definitiva de la fintech a la compañía. "Nuestro sueño no era vender criptos en Argentina sino democratizar las finanzas en todo el continente y vimos que eToro logró en otros países esto que buscábamos. Vimos una marca con más de 20 años de trayectoria que era el partner perfecto para escalar y ellos querían una compañía para crecer en Latam", explicó Barrios.

La alianza también tendrá impacto en la propuesta destinada a los usuarios argentinos. La integración combinará la plataforma local de LB Finanzas, que ofrece una solución financiera integral con cuentas en pesos argentinos y dólares estadounidenses, con la oferta global multiactivo y los recursos tecnológicos de eToro. De esta manera, la compañía apunta a ampliar las alternativas de inversión disponibles para los usuarios locales, conectando su infraestructura financiera con el acceso a mercados y activos internacionales.

El equipo de LB Finanzas junto a Tali Salomón en las oficinas de la fintech. Foto: cortesía LB Finanzas.

Yoni Assia, cofundador y CEO de eToro, explicó que LB Finanzas e eToro comparten la misma convicción: "Que todas las personas deberían tener acceso a las herramientas y el conocimiento necesario para hacer crecer su patrimonio. Al combinar la experiencia local de LB Finanzas con la escala global y la oferta de productos de eToro, podemos llevar esa misión a millones de personas en una de las regiones más dinámicas del mundo”.

Por su parte, Tali Salomon, directora para Iberia y Latam de eToro, señaló a Negocios que Argentina es el primer país donde desembarcan en Latinoamérica y desde donde piensan el crecimiento de la plataforma hacia otros mercados de la región. "Siendo rosarina y habiendo estudiado en la misma facultad de Economía que Santos y Camilo, encontré cierta afinidad, además de que creemos en los recursos humanos que hay en Argentina y es por eso que decidimos apostar por una empresa de acá para nuestra expansión. La idea es que a partir de ahora LB Finanzas se sume al ecosistema eToro y poder brindar mejores servicios a los clientes", indicó Salomón.

La directiva aseguró que otro eje en el que buscan hacer hincapié en la región es en la educación financiera, una problemática que los interpela y en la que buscan aportar su know how para que más personas aprendan a operar y conozcan de primera mano los instrumentos de inversión, sus oportunidades y riesgos.

Crecimiento exponencial

El crecimiento de LB Finanzas, tanto en cantidad de usuarios como en volumen de operaciones, da cuenta, según sus socios, de una demanda cada vez mayor de los inversores minoristas argentinos por soluciones de inversión accesibles e integradas. De esta manera, la fintech logró posicionarse en un segmento con amplio potencial, una evolución que ahora encuentra un nuevo impulso con esta nueva incorporación de escala global.

"Lo primero que hacíamos era vender por WhatsApp, después fuimos mejorando la interfaz, sumando servicios hasta que llegó la pandemia y se vino una explosión de clientes y de cuentas. Empezamos a tener más empleados, abrimos oficinas en el centro de Rosario, en calle Córdoba y Paraguay y hoy somos más de 40 personas las que integramos la empresa. Logramos crear una plataforma para invertir en todas las áreas y sacamos nuestra licencia en el Banco Central para ser procesador de pagos y empezar a ser billetera digital, con capacidad de emitir cuentas", sostuvo Barrios, sobre el proceso de crecimiento transitado a lo largo de estos años.

Hoy LB Finanzas cuenta con 140 mil usuarios y 1000 empresas dentro de su plataforma, un número que proyectan expandir en el corto plazo, gracias a esta nueva alianza. "Unirnos nos permite llevar esa idea mucho más lejos. Para nuestros clientes, hoy nada cambia. Lo que viene son más productos y más escala, con el mismo equipo que ya conocen", expresó Cristia.