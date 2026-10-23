Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

El magistrado Martínez de Giorgi aceptó el pedido del fiscal Taiano. La medida alcanza a otros nueve investigados y todavía puede ser apelada

El presidente Javier Milei junto al estadounidense Hayden Davis, otro de los involucrados en el caso $Libra.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó este viernes al jefe del Estado, Javier Milei, y a su hermana , la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $Libra .

La decisión respondió a un pedido del fiscal Eduardo Taiano , quien consideró que los hechos investigados no constituían delito .

La medida también benefició a otros nueve investigados , entre ellos los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el estadounidense Hayden Davis .

El magistrado dispuso que el expediente sea archivado una vez que la resolución quede firme. El fallo todavía puede ser recurrido .

En una resolución de 60 páginas, el titular del Juzgado Federal Nº 8 aplicó el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal. Esa disposición permite dictar el sobreseimiento cuando el hecho analizado no encuadra en una figura delictiva.

El origen de la causa $Libra

La investigación se inició por el lanzamiento del activo digital el 14 de febrero de 2025. Ese día, Milei difundió en su cuenta de X un mensaje sobre el proyecto y la dirección del contrato para operar con la criptomoneda.

La cotización subió con fuerza y luego se desplomó, lo que generó pérdidas a miles de compradores y denuncias penales.

Para la fiscalía, las pruebas reunidas no permitieron acreditar una maniobra engañosa con relevancia penal. La pesquisa incluyó pericias digitales, análisis de operaciones en la red Solana, pedidos de información a organismos públicos y solicitudes de cooperación a Estados Unidos.

Karina Milei y el financista Mauricio Novelli, también sobreseído en la causa $Libra.

El juez sostuvo que el mensaje presidencial pudo dar visibilidad al proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero que eso no demostraba por sí solo una estafa. También entendió que la suba y la caída del precio no bastaban para acreditar un engaño concreto.

Respecto del presidente, descartó además los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Para ello tomó en cuenta las conclusiones de la Oficina Anticorrupción (OA), según las cuales el posteo no fue un acto institucional ni implicó el uso de fondos estatales.

El rol de Karina Milei

En cuanto a Karina Milei, el magistrado consideró que no se acreditaron pedidos o cobros de dinero para facilitar encuentros con empresarios.

Una nota hallada en el teléfono de Novelli aludía a pagos para los hermanos, pero las pericias no comprobaron que esa propuesta hubiera sido comunicada o aceptada.

Entre los antecedentes, la Secretaría General había informado a Taiano que no tenía registros de un acuerdo confidencial entre Milei y Davis. La respuesta fue firmada el 10 de marzo por el subsecretario legal, Juan Manuel Galli, tras un requerimiento vinculado con el desarrollo de soluciones sobre blockchain y criptomonedas.

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Martínez de Giorgi también señaló que no existía una acusación autónoma que permitiera continuar el proceso. Aclaró que ninguno de los once investigados había sido llamado a indagatoria y que el fallo no supone el cierre de todas las actuaciones judiciales relacionadas con $Libra.