Fuerte temporal en Rosario y la región: granizo, árboles caídos y destrozos por la tormenta

Una intensa pedrada castigó a varias localidades del sur santafesino, mientras que en Rosario las ráfagas de viento provocaron la caída de árboles y daños materiales. El mal tiempo continuará durante la noche y parte del miércoles.

Un árbol cayó sobre un vehículo en Rioja entre Balcarce y Oroño tras el temporal de este martes. No se registraron heridos.

Rosario y distintas localidades de la región se vieron afectadas este martes por la tarde por el fuerte temporal que estuvo acompañado de intensas lluvias y caída de granizo. Mientras que en algunos lugares se registraron importantes pedradas, en la ciudad la tormenta provocó la caída de árboles en distintos sectores.

Timbúes, Pueblo Andino, Lucio V. López y Salto Grande fueron algunas de las localidades que sufrieron con mayor intensidad el fenómeno meteorológico. En esos puntos de la región, el granizo cayó con fuerza y dejó imágenes que rápidamente comenzaron a circular y viralizarse en las redes sociales.

Lo cierto es que las fotos y videos compartidos por vecinos dieron cuenta de la magnitud de la pedrada y de la intensidad con la que se desarrolló el temporal.

En Rosario, en tanto, la tormenta estuvo acompañada principalmente por lluvias, aunque las fuertes ráfagas de viento también provocaron algunos inconvenientes. Uno de los episodios se registró en la intersección de Rioja y Balcarce, donde un árbol cayó sobre un auto. . A pesar del impacto y de los daños materiales ocasionados, no hubo que lamentar personas lesionadas.

Fuerte granizo en las localidades santafesinas de Andino, Timbúes y Serodino.

Cómo seguirá el tiempo en Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que las lluvias seguirán durante el martes a la noche y el miércoles a la mañana. Al acercarse el mediodía, las precipitaciones cesarán pero estará nublado por el resto de la jornada. La máxima será de 26º y la mínima de 16º.

El jueves se prevé sol durante el día con algunas nubes pasajeras y sin prrobabilidades de lluvia. Según el SMN, la máxima se mantedrá igual que el día anterior y la mínima bajará a 12º.

El viernes, primera jornada de la Fiesta de las Colectividades en el Parque Nacional a la Bandera, estará mayormente nublado durante el día. A la noche, sin embargo, se pronostican lluvias y ráfagas de viento sur de hasta 50 kilómetros por hora.

El sábado habrá sol, continuarán los vientos fuertes pero sin lluvias, la máxima será de 19º y la mínima de 9º. Finalmente el domingo la temperatura trepará hasta llegar a 24º.