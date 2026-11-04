Pullaro y Llaryora plantean que el agro ya bancó, ahora les toca a la energía y la minería

Frente a los industriales, los gobernadores pidieron una transformación profunda en el modelo de distribución productiva del país. ¿Qué se hará con las nuevas divisas?

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, se mueven en tándem bajo el sello de la Región Centro y con la insistencia de que el modelo de distribución productiva debe cambiar. Hasta ahora, el campo bancó todo el desarrollo del país y dicen que ahora les toca a la energía y la minería.

El marco de la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) fue el ideal para plantear que la minería, el petróleo y el gas deben consolidarse como nuevos motores productivos y realizar un desarrollo equivalente al que históricamente impulsó el agro.

Si la matriz económica serán esos sectores, que tengan impacto en el desarrollo y no quede solo para arreglar el déficit o en un negocio cautivo para pocos a partir de los beneficios enormes que le dio el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi).

Ambos gobernadores acompañaron al Rigi, “un subsidio importantísimo”, según definieron. “Este esfuerzo tiene que servir para un desarrollo general. No vayan a creer que no hacemos números", advirtió Llaryora y agregó: “Necesitamos que la minería y petróleo y gas hagan el mismo desarrollo que hizo el agro”.

Con un evidente libreto en común, Pullaro dijo que “el campo y la industria como motores de la economía argentina sostuvieron el modelo económico durante años, y hoy tiene que ver con la realidad que tenemos: desde la coparticipación al desarrollo”.

Ahora, con la minería y la energía prometiendo dólares por décadas, plantean la discusión de qué se hará con esas divisas que, hasta ahora, las tuvo el campo.

“¿Vamos a pensar en la redistribución de la riqueza como se pensó mucho tiempo, o en el desarrollo de la infraestructura para generar igualdad?”, soltó el santafesino. Una dicotomía que cuestiona el derroche de recursos sin desarrollo y deja un mensaje político.

En ese desarrollo de los nuevos motores, no deben apagar los otros. “La inteligencia es desarrollar nuevos motores para que no se te apaguen los otros, porque desarrollar uno nuevo para apagar otro no es inteligente”. Lo que reclamaron, y fue festejado por la tribuna, es prestarles atención a las industrias que vienen con una sangría intensa.

Lo que empuñan de fondo es otro modelo de tinte federal y productivo. Por ahora, parece difícil de traducir en una oferta político-electoral, pero trazan el camino de a poco.

Pero con palabras no se cambian los esquemas, la discusión es de recursos e impuestos. “Estamos pagando las malditas retenciones, la mayor carga impositiva la pagamos las provincias productivas. No cobramos regalías y pagamos retenciones”, soltó -con algo de bronca- el cordobés.

“Estamos dispuestos a discutir el sistema tributario federal, pero empecemos por los impuestos que han cargado durante tanto tiempo al campo y la industria”. En limpio, Pullaro pide sacar las retenciones.

Sobre la mesa hay una discusión que no es para lo inmediato, pero tampoco para una vez que el crecimiento prometido se haya agotado y pasado otra chance.