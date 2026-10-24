Milei pidió "quemar en la hoguera" a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron

El presidente disertó en una cena de la Fundación Faro, el think tank libertario, luego de que se conociera su sobreseímiento en el marco de la causa $Libra

Poco menos de 24 horas después de que se conociera el sobreseímiento del presidente Javier Milei y de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la causa por la estafa con la criptomoneda $Libra , el jefe de Estado cargó duramente contra distintos periodistas, a los que implícitamente pidió "quemar en la hoguera" .

Esto provocó que legisladores y dirigentes de la oposición, e incluso aliados del presidente en el Congreso y diputados propios de La Libertad Avanza (LLA), salieran a repudiar sus dichos .

Las declaraciones de Milei fueron durante su participación este viernes de una cena de recaudación en la Fundación Faro , el think tank libertario que conduce Agustín Laje.

El discurso del mandatario nacional se centró en atacar a distintos periodistas . Focalizó sus dichos contra el grupo La Nación, al que acusó de usar políticamente la causa $Libra "para extorsionar al gobierno y evadir impuestos". Tras ello, tildó de "ensobrados y corruptos" a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio .

El presidente manfiestó que combatirá al periodismo "con mayor audacia" y le dijo al público presente: "Sepan muy bien que los hijos de puta en la Argentina no van a tener piedad. Porque, como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos. Y acá a los buenos les tiene que ir bien".

"Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta", manifestó Milei, en relación a las personas mencionadas más arriba.

Repudio de la oposición y de los propios

Horas después de que se conocieran los dichos de Milei, dirigentes opositores y legisladores de todos los partidos, incluso de LLA, salieron a repudiar los dichos de Milei y a desmarcarse de sus consideraciones.

"El trabajo de los periodistas es investigar, disentir, publicar información, incluidas sus opiniones e ideas con absoluta libertad. Eso he defendido siempre, creo en la prensa como factor de equilibrio y contrapeso del poder", manifestó la diputada nacional Silvana Giudici (LLA) a La Nación, quien además es referente de una fundación que vela por la libertad de expresión y los valores democráticos (Fundación LED) y se desempeñó como titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) durante la presidencia de Mauricio Macri.

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Por su parte, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional, el venadense Leonel Chiarella, aseguró que las declaraciones de Milei configuran "una enorme gravedad institucional": "Utilizó una figura que nos retrotrae a la Edad Media en la que se condenaba a morir en el fuego de una hoguera al que pensaba diferente. Este tipo de comportamiento nos debe llevar a preguntarnos si es posible una convivencia democrática si todos toman su ejemplo y degradan con ese nivel de violencia a quienes cumplen con el trabajo de informar".

Desde ese sector también se pronunció el diputado nacional Pablo Juliano, quien consideró que la manifestación del presidente "es uno de los peores ataques al periodismo desde la vuelta de la democracia" y se solidarizó con los periodistas atacados. "Cuidado, presidente. Quien siembra vientos cosecha tempestades", afirmó en una publicación realizada en su cuenta oficial de X.

LA SEÑAL QUE ESTABAN ESPERANDO LOS MERCADOSCon el riesgo país en el máximo del año y después de burlarse de la gente que no llega a fin de mes, Milei se para sin vergüenza en el atril y dice “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.Es uno de los peores ataques al periodismo desde la vuelta de la democracia. Toda mi solidaridad con los periodistas atacados.Cuidado, presidente. Quien siembra vientos cosecha tempestades. — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) October 24, 2026

Desde el peronismo, por su parte, se replicaron las críticas. Pablo Yedlin, diputado nacional por Tucumán, no dejó de lado a los presentes en la cena que aplaudieron las palabras del jefe de Estado y aseguró que "quienes aplauden como focas la amenaza de quemar en la hoguera (llamativo el método inquisicional elegido) a periodistas son corresponsables de avivar las llamas".

Algunas cosas que quedan cada vez más claro, Nada Marcha de Acuerdo al plan (#NMAP) y los nervios se notan.El poder judicial de Argentina se debe una fuerte reforma, nadie que haya leído la causa $Libra puede sobreseer sin llamar a declarar a NADIE a estos impresentables. Acá hay un Fiscal y un Juez que deberán dar explicaciones.Quienes aplauden como focas la amenaza de quemar en la hoguera (llamativo el método inquisicional elegido) a periodistas son corresponsables de avivar las llamas. — Pablo Yedlin (@pyedlin) October 24, 2026

Amenaza de denuncia

Este sábado, luego de que se conocieran sus declaraciones, el presidente dijo que "el periodismo, con otro gobierno, seguro la hubiese pasado mal" y anticipó que iniciará acciones legales contra los periodistas que cubrieron el proceso judicial de la causa $Libra.