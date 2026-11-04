Cartelera económica: paneles sobre empleo y pobreza en el Congreso sobre Democracia

En el marco del Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia que se realiza en la Facultad de Ciencia Política y RRII (UNR), Ciudad Universitaria, el jueves 5 de noviembre se desarrollarán dos mesas de debate que van al hueso en el análisis del mercado de trabajo y la pobreza. A las 9 en el Aula 4, se hablará sobre “Ocupación y empleo en la Argentina de Milei, fisonomía actual del mercado de trabajo, perspectivas desde la producción de conocimiento”. Participan Verónica Véntola (IIE-FCEyE UNR), Tomás Castagnino (Cepa Rosario), Lavih Abraham (Mate) y Victoria Deux Marzi (Opepps- UNR). Luego, entre las 11 y las 13 hs, en el aula 303, la Usina de Datos de la UNR organiza un panel especial para debatir: “¿Dónde están los 12/14 millones de personas que sacó de la pobreza el gobierno de Milei?”. Los participantes será Agustín Salvia (Conicet / UBA) y Paula Durán (UNR / Usina de Datos). Programa completo: https://fcpolit.unr.edu.ar/programacongreso