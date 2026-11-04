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Cartelera económica: paneles sobre empleo y pobreza en el Congreso sobre Democracia

En el marco del encuento que se realiza en la Facultad de Ciencia Política, el jueves a las 9 se realizará un simposio sobre el mercado de trabajo. A las 11 hs, Paula Durán y Agustín Salvia participarán de un panel sobre la medición de pobreza. La semana próxima llega una jornada sobre talento industrial y el congreso federal ganadero.

4 de noviembre 2026 · 06:15hs
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Agustín Salvia

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, participará de un panel junto a Paula Durán, de la Usina de Datos de la UNR.

En el marco del Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia que se realiza en la Facultad de Ciencia Política y RRII (UNR), Ciudad Universitaria, el jueves 5 de noviembre se desarrollarán dos mesas de debate que van al hueso en el análisis del mercado de trabajo y la pobreza. A las 9 en el Aula 4, se hablará sobre “Ocupación y empleo en la Argentina de Milei, fisonomía actual del mercado de trabajo, perspectivas desde la producción de conocimiento”. Participan Verónica Véntola (IIE-FCEyE UNR), Tomás Castagnino (Cepa Rosario), Lavih Abraham (Mate) y Victoria Deux Marzi (Opepps- UNR). Luego, entre las 11 y las 13 hs, en el aula 303, la Usina de Datos de la UNR organiza un panel especial para debatir: “¿Dónde están los 12/14 millones de personas que sacó de la pobreza el gobierno de Milei?”. Los participantes será Agustín Salvia (Conicet / UBA) y Paula Durán (UNR / Usina de Datos). Programa completo: https://fcpolit.unr.edu.ar/programacongreso

BCR en Territorio

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) realizará el próximo jueves 5 de noviembre, en la ciudad de Firmat, la décima edición de BCR en Territorio, una iniciativa que busca acercar los servicios y herramientas de la institución a diferentes localidades de la provincia de Santa Fe, fortaleciendo los vínculos con los sectores productivos, educativos e institucionales de cada región. La jornada, organizada junto a la Municipalidad de Firmat, comenzará a las 9 y contará con una agenda de actividades que incluirá charlas sobre mercados de granos, herramientas de financiamiento para pymes e industrias, talleres de educación financiera para estudiantes secundarios y encuentros con representantes de gobiernos locales. Además, se realizarán visitas técnicas e institucionales a distintos actores de la región, con el objetivo de fortalecer los vínculos con el entramado productivo y las instituciones locales.

Talento en la industria

La Unión Industrial Región Rosario (Unirr) junto a Fisfe y el gobierno de Santa Fe impulsan un encuentro para conectar la educación técnica con el sector industrial, compartir experiencias y fortalecer el vínculo entre las escuelas y las empresas. El espacio busca poner en agenda los desafíos de la formación técnica, las oportunidades laborales y el talento que nuestra industria necesita para crecer. "El futuro del talento en la industria” se realizará en la Asociació Empresaria de Rosario (AER), España 848, el 11 de noviembre, de 9 a 13 hs.

Congreso Federal Ganadero

El 5º Congreso Federal Ganadero se realizará el 12 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario. Bajo el lema “Quo vadis, ganadería”, reunirá a especialistas nacionales e internacionales para analizar los desafíos de la producción, la genética, los negocios y las nuevas exigencias del mercado mundial de carnes. La ganadería argentina atraviesa un momento de oportunidades, pero también de grandes desafíos. La necesidad de producir animales más pesados, mejorar la eficiencia de los establecimientos, incorporar nuevas herramientas de gestión y responder a las exigencias de los mercados internacionales plantea interrogantes sobre el rumbo que deberá tomar la actividad en los próximos años. Con esa mirada, Rosgan realizará una nueva edición de su tradicional congreso. El programa completo puede consultarse en https://congresofederalganadero.com.ar/

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