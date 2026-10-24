Luis Novaresio: el bullying, su niñez y el amor que cambió su vida

El reconocido periodista habló en el programa "Más Cerca", conducido por Florencia O'Keeffe, sobre los dolores, el deseo y el costo de la exposición pública

El periodista Luis Novaresio , quien se considera "orgullosamente" rosarino, habló de las distintas etapas de su vida, la timidez de su infancia, el tránsito complejo por la adolescencia, su pasión por el trabajo, la exposición en las pantallas, las "trampas" de su inconsciente, y el encuentro del amor y la pareja estable en la vida adulta, entre otros muchos temas. En una íntima entrevista en el programa "Más Cerca", que conduce Florencia O'Keeffe , Novaresio rememoró sus primeros años en la ciudad. "Recorrer Rosario es recorrer mi historia", aseguró, mencionando lugares icónicos como el Club El Tala, la Plaza López _donde aprendió a andar en bicicleta_ , la Dante (su escuela primaria y secundaria). Y aunque ama Rosario, tomó la decisión de vivir en Buenos Aires, donde su carrera tomó vuelo nacional.

El presente de Luis se parece poco al pasado, en cuanto a la seguridad y tranquilidad que logró construir con el tiempo. Su infancia no estuvo exenta de desafíos, contó durante la charla. Se describió como un niño "muy tímido" y reveló haber sufrido bullying , aunque en esa época "no se conocía la palabra". Su apariencia ("blanco, con rosácea, muy rubio, con anteojos desde siempre") lo hacían sentir diferente. "El desprecio de decirme maricón, también apareció", dijo.

Cierta dificultad para expresarse con firmeza en público, en un marco cultural de época donde "la razón la tenía la escuela, y no vos", lo llevaron a "rumiar conmigo mismo" y a "sobreadaptarme", una característica que, quizá aún lo define ante la adversidad.

Un punto de inflexión y la búsqueda de la autenticidad

Un quiebre significativo en su vida llegó en la adolescencia, alrededor de los 14 o 15 años, cuando su padre sufrió su primer infarto. "La posibilidad de que se muera" lo obligó a "hacerme cargo", incluso a tener que hablar con los médicos, lo que lo transformó en un "tipo mucho más extrovertido".

Empezaba a aparecer un "Luis Novaresio" más seguro y decidido.

La terapia que no funcionó

Mencionó como algo importante la conciencia de la finitud, un tema recurrente en su vida y obra, influenciado por la lectura temprana de Sartre y su concepto de ser "arrojado a la existencia". Más tarde, una mala experiencia en terapia en Rosario lo llevó a encontrar en Buenos Aires el psicoanálisis tradicional, que lo "ayudó enormemente" a entenderse.

En la actualidad, Luis Novaresio comparte su vida con Braulio Bauab y la hija de este, Vera, de 9 años, a quien cariñosamente llama "hijastra". La relación con ellos fue una "compañía inesperada", que lo llevó a participar activamente en la crianza de la niña, algo que no había imaginado que podía ocurrir.

Se define como "cronofóbico" ya que "se lleva mal" con el paso del tiempo, y encuentra en esta vida familiar y en el ejercicio físico que volvió a hacer en forma regular hace años, son una manera de amortiguar esa preocupación, buscando ser "autoválido" en el futuro para "no depender de nadie".

Novaresio presentó su segunda novela en la Feria Internacional del Libro, de Rosario. "La vida que importa", que invita a reflexionar: "¿Estás viviendo la vida que vos querés, la vida que importa o la vida que esperan los otros de vos?".

Deseo, pasión y convivencia

Hoy, el periodista afirma vivir una vida "muy aproximada a lo que quiero, a lo que deseo", liberado de ser el "sobreadaptadito" que buscaba atención. Si bien su decisión de blanquear su homosexualidad surgió de una situación inesperada —una foto en Instagram que "accidentalmente" reveló que miraba una página gay—, lo expuso públicamente. En la entrevista cuenta cómo superó ese momento, y también como lo "usó" a su favor para liberarse.

También le dedicó un espacio importante a Braulio, a quien considera un gran amor y compañero. Una relación estable que lo llevó a ser más "divertido" y estar "menos atento a la mirada de los otros", algo que lo emociona. Los sentimientos fluyeron durante la entrevista, en especial al hablar de su madre, un pilar fundamental en su existencia, quien murió hace unos años. Luis, entre lágrimas, mostró cuánto está presente su mamá.

Luis se refirió además a sus dos obras literarias, de las que está orgulloso. Aseguró que son "provocadoras" y buscan que el lector se detenga a analizar si está viviendo lo que realmente le importa. "Ojalá que sirva para que muchos se hagan esa pregunta", reflexionó.