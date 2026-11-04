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Instituto vs. Newell's se adelantó para el sábado: "El domingo no habrá ningún espectáculo masivo en Córdoba"

La Liga Profesional modificó el día y horario del partido de la Lepra debido a las restricciones de seguridad por la visita del papa León XIV

4 de noviembre 2026 · 16:17hs
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El partido entre Instituto y Newells deberá ser reprogramado tras el anuncio de la Liga Profesional.

Leonardo Vincenti / La Capital

El partido entre Instituto y Newell's deberá ser reprogramado tras el anuncio de la Liga Profesional.

A pesar de que la AFA anunció que el partido entre Instituto y Newell's se jugaría el domingo 8 de noviembre a las 19.30, las autoridades de seguridad de Córdoba indicaron que existen restricciones previstas en la provincia ante la llegada del papa León XIV al país, por lo que el encuentro fue reprogramado por la Liga Profesional.

Según expresó el ministro de seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, durante una nota con Arriba Córdoba, el partido entre la Gloria y la Lepra no fue autorizado en el día y horario fijados por la Liga Profesional de Fútbol.

“Nosotros no vamos a permitir que ese partido se juegue. Estoy siendo claro: ese día no habrá ningún tipo de espectáculo deportivo ni masivo en toda la provincia de Córdoba, no solo en la ciudad de Córdoba”, sentenció Quinteros.

A su vez, el ministro recordó que se habían dispuesto una serie de restricciones para los servicios adicionales de la policía con motivo de los operativos vinculados a la visita papal y aclaró: “Nos sorprendió porque pensamos que los partidos se iban a jugar entre semana porque en Buenos Aires también había una resolución similar”.

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Cuándo jugarán Instituto vs. Newell's

Nosotros estamos predispuestos a modificar, no la resolución porque el domingo no se va a poder jugar, pero estamos dispuestos a escuchar otra propuesta de Liga Profesional para el partido de Instituto”, aseguró, y agregó: “Viene el Papa, vamos a tener cientos de miles de personas en Córdoba y no podemos distraer recursos policiales en eventos que se pueden hacer 48 o 24 horas antes”.

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Finalmente, Quinteros sostuvo que el partido entre Talleres y Estudiantes que se disputará el sábado a las 15 en el estadio Mario Alberto Kempes no tendrá problemas con las restricciones, ya que estas regirán “desde el domingo”.

Según pudo averiguar Ovación, a través de las autoridades de seguridad de Córdoba, el partido entre Instituto y Newell's fue reprogramado para el sábado a las 22, varias horas después del encuentro entre la T y el Pincha. Finalmente, la Liga Profesional confirmó el cambio en sus redes sociales.

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