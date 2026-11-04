Central y Newell's en los playoffs del torneo Clausura: qué resultados llevarían a un clásico

El Canalla y la Lepra podrían enfrentarse en los octavos de final, pero para eso deberá darse una combinación de resultados en esta fecha 16

La fecha 16 del torneo Clausura marcará el cierre de la fase regular y, además de definir al campeón de la Liga 2026 por la tabla anual y los clasificados a las copas internacionales, conformará los cruces de los playoffs . Por esto, el sábado podría confirmarse el clásico rosarino entre Central y Newell's en octavos de final .

El Canalla ya está clasificado y será local en la primera instancia eliminatoria, mientras que la Lepra podría clasificarse incluso con una derrota , aunque también podría tener su boleto a playoffs antes de jugar. Si bien por el momento no se cruzarían, una combinación de resultados de varios partidos dejaría la chance abierta a un nuevo clásico en el Gigante de Arroyito .

El equipo de Jorge Almirón enfrentará al descendido Estudiantes de Río Cuarto como local y una victoria le aseguraría el 1º puesto de la Zona B , excepto que Argentinos Juniors logre una goleada histórica y lo supere en la diferencia de gol (+12 para Central y +8 para el Bicho). Si ambos obtienen el mismo resultado (empate o derrota), el conjunto auriazul se impondría.

Por su parte, los dirigidos por Frank Darío Kudelka se ubican en el 6º puesto de la Zona A , un punto por delante de Gimnasia de Mendoza, dos por encima de Independiente y a tres de San Lorenzo, que permanece fuera de los puestos de clasificación. La Lepra tiene una considerable ventaja en la diferencia de gol contra el Ciclón (+3 contra -5) que lo deja prácticamente adentro de los playoffs .

Este fin de semana podría confirmarse el cruce de un nuevo clásico en octavos de final. Marcelo Bustamante / La Capital

Un posible clásico en playoffs

Por el momento, Central jugaría en Arroyito ante Independiente en los octavos de final, tal como sucedió en el torneo Apertura, y Newell's chocaría ante Gimnasia en La Plata, por lo que el clásico rosarino solamente podría darse en un eventual cruce de semifinales, también en el Gigante.

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Para que el Canalla y la Lepra se encuentren en la primera instancia de playoffs deberán darse varios resultados. Si los de Almirón finalizan en el 1º puesto, los de Kudelka deberían quedar como 8º de su zona, mientras que, ante un 2º lugar para los auriazules, los rojinegros tendrían que ubicarse en el 7º de su grupo.

El escenario menos probable es que Central caiga al 3º puesto, por lo que una victoria de Newell's desactivaría las chances de clásico en octavos. Si el Rojinegro no gana, estas probabilidades de un cruce rosarino aumentarían.

Qué tiene que pasar para que haya clásico en octavos

En primera instancia, el Canalla buscará una victoria que le permita pelear el título de la tabla anual y asegurarse su liderazgo en la zona. Si suma de a tres, el clásico podría darse si la Lepra pierde ante Instituto y tanto Gimnasia de Mendoza como Independiente ganan sus partidos, lo que lo dejaría en el 8º lugar. En caso que los de Kudelka caigan por más de un gol, el Lobo mendocino también podría superarlo con apenas un empate ante Independiente Rivadavia, en el clásico mendocino del sábado a las 15.

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Ante una igualdad de Central y un triunfo de Argentinos, o una derrota y que el Bicho sume algún punto, los de Arroyito caerían al 2º puesto, por lo que el clásico tendría más chances de darse. Para que eso suceda, un empate de Newell's y una victoria de Gimnasia de Mendoza, devendría en un clásico ya que la Lepra bajaría un puesto. También se podría dar si el Rojinegro cae por más de un gol y los cuyanos sumen puntos.

A su vez, si la Lepra cae ante la Gloria, el Rojo podría superarlo con una victoria ante Riestra, pero para sostener el 7º lugar, Gimnasia de Mendoza no debería ganar su partido o empatar sin superarlo en la diferencia de gol (+3 contra +1 en favor de Newell's).

La única matemática que podría dejar a Newell's afuera de la zona de playoffs requiere de una combinación de resultados difícil de darse. Para eso, la Lepra debería sufrir una derrota ante Instituto y que San Lorenzo, Independiente y Gimnasia de Mendoza ganen sus partidos, pero además que el Ciclón remonte ocho goles de diferencia (goleadas en Córdoba y en el Nuevo Gasómetro).