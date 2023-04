Carlovich elige a Giustiniani para llegar al Concejo Municipal

Bruno Carlovich, hijo del emblemático Trinche Carlovich, será candidato a concejal en Rosario y en la presentación oficial de la lista de postulantes, que se realizó en un ícono de la ciudad como es el estadio del club Central Córdoba “Gabino Sosa”, fue contundente a la hora de argumentar su participación en las próximas elecciones: “La política tradicional no supo, no pudo o no quiso resolver los problemas de la gente”.