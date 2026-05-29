Pullaro: "Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción"

El gobernador encabezó la licitación de obras para cinco gasoductos. Cuestionó el retiro del Estado nacional en distintas áreas

El gobernador Maximiliano Pullaro resaltó el lugar de la obra pública para la gestión provincial.

En un acto en el que volvió a diferenciarse de la administración de Javier Milei y del kirchnerismo , el gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que la provincia de Santa Fe “será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción , y el motor productivo que impulse el cambio en la Argentina”.

El mandatario provincial encabezó en Rosario la apertura de sobres de la licitación para la compra de cañerías destinadas a la construcción de cinco gasoductos troncales incluidos en la segunda etapa del programa Gasoductos para el Desarrollo.

“ Parece mentira estar llevando adelante una licitación de estas características en un momento en el que el Estado nacional se retira de muchas áreas. Sin embargo, estamos convencidos de que la única manera de sostener la economía de una provincia es invirtiendo para que el sector privado pueda generar empleo, crecimiento y desarrollo”, afirmó el jefe de la Casa Gris.

En ese sentido, reivindicó el papel de la obra pública como herramienta de transformación. “ La obra pública es desarrollo, es igualdad y no es corrupción . Además, la inmensa mayoría de las licitaciones que impulsamos terminan adjudicándose por debajo de los presupuestos oficiales previstos”, señaló.

La inversión es de 26 millones de dólares y las obras, en su totalidad, beneficiarán a 44.000 santafesinos de 35 localidades y casi unas 80 empresas.

Al referirse a las oportunidades que se abren para el país a partir del crecimiento de los sectores energético y minero, el gobernador aseguró que Santa Fe debe prepararse para desempeñar un papel central en ese proceso.

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“Este es el momento de hacer las obras de infraestructura que necesita la provincia. Cuando podamos terminar y mostrar todo lo que estamos ejecutando, Santa Fe no sólo será un ejemplo de cómo se realiza obra pública de manera eficiente, transparente y sin corrupción, sino que será el motor productivo que impulse el cambio en la República Argentina”, sostuvo Pullaro.

Durante la actividad estuvieron presentes el presidente de Santa Fe Gas y Energías Renovables (Enerfe), Rodolfo Giacosa; la titular de la Cámara de Diputados, Clara García, y los senadores Felipe Michlig (San Cristóbal), Pablo Verdecchia (Belgrano) y Hugo Rasetto (Iriondo).

Ahorro

Pullaro destacó además el impacto que tendrá la llegada del gas natural a las localidades alcanzadas por el programa. “Para las industrias implicará una reducción cercana al 60% en los costos energéticos y del 18% en los costos operativos. Eso significa más empleo, más capacidad productiva y mayores niveles de competitividad”, remarcó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, definió a los gasoductos como una de las iniciativas más importantes de la actual gestión.

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“Se trata de una de las obras de infraestructura más estratégicas que estamos llevando adelante. Forma parte de un plan para que Santa Fe llegue mejor preparada cuando la economía argentina vuelva a crecer”, indicó el ministro.

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Puccini explicó que la inversión permitirá mejorar la matriz energética provincial, reducir costos para quienes producen y generar nuevas oportunidades de desarrollo local. “Estamos bajando costos operativos, mejorando condiciones para la producción y generando empleo”, afirmó.