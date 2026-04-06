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Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

El gobierno provincial y la Nación sellan un convenio para enviar $10 mil millones mensuales por un año como parte de las obligaciones de Javier Milei

6 de abril 2026 · 12:01hs
Conferencia de prensa anunciando un acuerdo parcial por la deuda de la Caja de Jubilaciones

Gobierno Santa Fe

Conferencia de prensa anunciando un acuerdo parcial por la deuda de la Caja de Jubilaciones

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmará este martes en Buenos Aires un convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) para restablecer el flujo de fondos nacionales destinados a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia que cortó el gobierno de Javier Milei.

Los puntos convenidos apuntan a restablecer el flujo mensual de fondos interrumpido unilateralmente por uno de los artículos del decreto 280 que firmó el presidente a fines de marzo de 2024. El mismo asegura el pago de $120 mil millones en cuotas mensuales de $10 mil millones desde mayo por un año.

Según explicaron desde el gobierno provincial, este acuerdo triplica en términos comparativos lo que recibía la provincia de Nación actualizado por inflación. “Hoy tenemos una caja que saneó, con déficit, por supuesto, porque Nación debe hacerse cargo de lo comprometido, pero mucho mejor de la recibida en 2023 y esto es porque es un gobierno que fija reglas, que busca el orden y que ejerce su autoridad”, dijo la nueva vocera del gobierno, Virginia Coudannes.

Caja de Jubilaciones Santa Fe

En paralelo, abre un período de “conciliación” por el stock adeudado entre 2022 y 2025. Si hay acuerdo por el monto a cancelar se discutirán formas de pago, que incluirían como opción el régimen de extinción de obligaciones recíprocas que puso en marcha la Nación a fines de 2024.

“En el durante se harán las simulaciones de los años anteriores para determinar la deuda que nosotros calculamos entre 1,5 billones a 2 billones”, sostuvo en conferencia de prensa el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso.

En el convenio se plasma que los juicios paralelos por el stock de deuda y el del flujo mensual que viene transitando con Nación se suspenden en el marco de las negociaciones por 180 días. "No se renuncia a la acción judicial, se suspende por seis meses, prorrogables por seis meses siempre y cuando se cumplan", agregó.

Justamente, habrá una cláusula para que en caso de incumplimiento se retomen las medidas judiciales inmediatamente, se interrumpa la suspensión acordada, y se retoman los procesos judiciales por el stock de la deuda y por el flujo mensual.

caja corte 88
En junio del año pasado, el gobernador Maximiliano Pullaro y sus antecesores reclamaron en la Corte por la deuda de la Caja de Jubilaciones

En junio del año pasado, el gobernador Maximiliano Pullaro y sus antecesores reclamaron en la Corte por la deuda de la Caja de Jubilaciones

Herencia de los 90

La obligación nacional de financiar el déficit de la Caja nació con los pactos federales de la década del 90, cuando la mayoría de las provincias transfirió sus regímenes jubilatorios a la Nación. Hubo trece que no lo hicieron, entre ellas Santa Fe. Como en el marco de esa serie de acuerdos los distritos resignaron recursos, la contrapartida fue el compromiso de cubrir parte del rojo de esos organismos.

En la llamada ley de reparación histórica -sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri- las provincias lograron introducir artículos para reafirmar esta obligación, de la misma forma que lo hicieron en distintos presupuestos nacionales. Lo que debe hacer Nación por este marco normativo es transferir antes del día 20 de cada mes, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas.

Los incumplimientos y las controversias en torno de este compromiso fueron recurrentes a lo largo de los años. Cuando el reclamo judicial de Santa Fe comenzaba carretear en el máximo tribunal de Justicia, el gobierno de Javier Milei firmó el decreto 280 que directamente interrumpió esas transferencias. En agosto de 2024 el gobernador Maximiliano Pullaro sumó una demanda contra esa medida.

Compensación de deudas

El borrador del convenio que se viene negociando prevé la opción de cancelar parte de los montos resultantes de la consolidación de los ejercicios pendientes (2022 a 2025) mediante los mecanismos previstos del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (Reor). Como Santa Fe no tiene deuda con Nación, el canje debería ser con bienes. De todos modos, primero hay que de ponerse de acuerdo en el monto adeudado y luego evaluar distintas alternativas de pago.

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