Argentina retrocedió en el ranking global de corrupción: cuáles fueron los mejores y los peores países

En el segundo año de mandato de Milei, el país cayó al puesto 104 de 182 naciones en total. Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 y quedó por debajo del promedio

10 de febrero 2026 · 14:19hs
Con respecto a América

Con respecto a América, Argentina se ubicó por encima de países como Brasil, México, Ecuador y Paraguay

Argentina retrocedió cinco puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, ocupando el puesto 104 de 182 países. Este consta de un estudio elaborado por la ONG Transparencia Internacional, que todos los años analiza el desempeño de los distintos territorios a nivel global.

En este reporte, el país obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100 posibles, el máximo puntaje asignado a los países más transparentes. Este puntaje representada una caída de un punto menos para el segundo año de la gestión de Javier Milei como presidente.

Con respecto a la Argentina, la ONG internacional advirtió que "las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables".

En este sentido, el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, apuntó contra el gobierno nacional: "Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción. A esto se le suman los casos de $LIBRA y la Agencia Nacional de Discapacidad que, además de la sospecha de corrupción, no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno".

>> Leer más: Procesaron a Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, por presuntas coimas y fraude al Estado

Cómo quedó el ranking de Transparencia Internacional

Todos los años, el IPC mide la percepción de la corrupción de empresarios y expertos, en relación a la conducta del sector público. Es un índice compuesto por diversas encuestas y evaluaciones a especialistas y actores del ámbito empresarial en cuanto a la corrupción de cada Estado, recopiladas por instituciones como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y otras empresas.

El podio está integrado por Dinamarca en primer lugar, con 89 puntos; en segundo lugar está Finlandia, con 88, y en el tercero Singapur, con 84.

Los últimos países del ranking son Venezuela en el puesto 180, con 10 puntos sobre 100, junto a Sudán del Sur y Somalia que comparten el puesto 181, con solo 9 unidades.

Teniendo en cuenta al continente americano, la Argentina se ubica en el puesto 19 de 33 países, donde el promedio es de 42 puntos, ocho más de los que consiguió el país.

En la región, los mejores puntajes fueron de Canadá (75 puntos), que se ubicó en el puesto 16 a nivel mundial, y Uruguay (73 puntos), en el puesto 17 a escala global.

Del lado negativo, Haití con 16 puntos, Nicaragua con 14, y Venezuela con 10, son los peores puntuados, siendo considerados los más corruptos de América.

