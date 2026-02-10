"Del príncipe al genio": Messi posó con la camiseta de Neymar en Santos

Las redes sociales del Peixe compartieron la imagen del astro rosarino junto a sus hijos, los tres con la camiseta de su excompañero en Barcelona y PSG

Lionel Messi y Neymar Jr. mantienen una especial relación desde que el astro brasileño llegó a Barcelona a mediados de 2013 para comenzar su carrera en Europa, luego de brillar con la camiseta de Santos y conquistar la Copa Libertadores. El fútbol los reunió nuevamente en PSG, pero también supo ponerlos en la vereda de enfrente.

A pesar de haberse enfrentado en una de las finales más importantes de las últimas décadas, con la recordada victoria de Argentina 1-0 sobre Brasil en el Maracaná por la Copa América 2021, tanto el rosarino como el brasileño dieron claras muestras del cariño mutuo que comparten, y este martes llegó una más .

A través de las redes sociales, Santos compartió una imagen de Messi junto a sus dos hijos mayores, Thiago y Mateo, los tres con las camisetas número 10 de Neymar en el Peixe .

En esta etapa de su carrera, Ney regresó al club que lo formó para revertir una crítica situación tras haber logrado el ascenso al Brasileirao después del primer descenso de su historia. Tal fue la complejidad que atravesó que, en 2025, logró la permanencia sobre el cierre del campeonato.

La imagen compartida por el Peixe muestra la dedicatoria del 10 del Santos, tanto para Thiago como para Mateo, con un especial mensaje para los hijos del astro rosarino, una amistad que dejó grandes momentos dentro y fuera de la cancha.

"De Neymar Jr. a Lionel Messi. Del príncipe al genio. La camiseta sagrada, de incalculable valor, con el número inmortalizado por el Rey. 10 para Neymar. 10 para Messi. 10 para Pelé. Un legado infinito en la historia del fútbol. ¡Saludos desde Vila Belmiro, Lionel Messi!", escribió el Peixe en el posteo.

El presente de Neymar

Neymar regresaría a las canchas en los próximos días, cuando Santos dispute la última fecha del Campeonato Paulista, luego de haberse sometido a una cirugía menor en la rodilla izquierda a finales de diciembre de 2025.

El crack brasileño apunta de lleno a su puesta a punto para entrar en la consideración de Carlo Ancelotti y volver a vestir la camiseta de su selección, a solamente cuatro meses del inicio del Mundial 2026.

Cabe destacar que Ney no juega un partido con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una dura lesión ante Uruguay en Montevideo. A partir de allí, estuvo casi un año alejado de las canchas y nunca volvió a ser llamado, pero los hinchas ya hicieron saber sus intenciones de volver a verlo vestir la camiseta de la Canarinha.