Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario: el patrullaje se mantiene

Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que "no hubo acuartelamiento" y precisaron que no hubo delitos sin ser atendidos por acción policial

10 de febrero 2026 · 08:09hs
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
Grupos de combate fueron a custodiar el portón en la sede de la Policía de Santa Fe.

Luego del anuncio de un plan de mejoras laborales para la Policía de Santa Fe con un incremento en los ingresos, este lunes se puso en marcha una nueva protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. Al respecto, las autoridades provinciales aseguraron que no hubo acuartelamiento, confirmaron que el patrullaje se mantuvo durante la madrugada pese al clima tenso en el sur de Rosario y precisaron que no hubo delitos sin ser atendidos por acción policial.

La manifestación en torno a un reclamo salarial incluyó la quema de cubiertas sobre avenida Ovidio Lagos. Ante el despliegue de quienes estaban en la calle, grupos de combate intervinieron para prevenir el bloqueo del portón de ingreso y egreso de los móviles.

A primera hora de este martes había una gran cantidad de patrulleros y motocicletas de la fuerza apostados a la altura del cruce con calle Gutiérrez, en la mano que va hacia el norte. El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció un corte de tránsito total en ambos sentidos y recomendó evitar la zona en el arranque de la jornada.

Nueva protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

La concentración en el sur de la ciudad generó una escena similar a la que se había registrado la semana anterior con un bloqueo del paso vehicular que se extendió por algunas horas. Desde el Poder Ejecutivo provincial aclararon que el patrullaje no se resintió entre la noche del lunes y la madrugada siguiente.

En simultáneo con la protesta, la policía hizo un operativo en Aborígenes Argentinos al 6300. El procedimiento concluyó con un menor de edad bajo arresto y el secuestro de un arma de fuego.

>> Leer más: Con los plus por tareas de calle, en la Policía de Santa Fe se paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Aplicarán duras sanciones

La manifestación incluyó a personas encapuchadas e incluso a algunas que usaban barbijo. Mientras trabajaban para normalizar la actividad en la Jefatura de la Unidad Regional II, las autoridades anticiparon "duras sanciones" para los agentes que dejaron de prestar servicio.

Entre los familiares y demás participantes de la protesta había allegados a efectivos desplazados de sus funciones en la gestión actual del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Algunos fueron imputados y se encuentran bajo prisión preventiva.

