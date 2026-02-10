Santilli: "Estoy convencido de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral" El ministro del Interior confìa en los acuerdos para que el Senado pueda sancionar este miércoles la iniciativa del gobierno 10 de febrero 2026 · 12:20hs

Diego Santilli, Lule Menem, Karina Milei y Manuel Adorni integran la mesa encargada de la estrategia parlamentaria, con la reforma laboral al tope de las prioridades.

A pocos del inicio del debate en el Senado, el ministro del Interior Diego Santilli aseguró que el oficialismo ya cuenta con los votos necesarios para lograr la media sanción de la reforma laboral. El funcionario dijo que se avanza en cambios clave para lograr la aprobación y cuestionó a la oposición por querer sostener un sistema que "frena la generación de empleo".

"Estoy convencido que tenemos número para quórum y número para sancionar la ley", aseguró este martes el ministro. En la previa del tratamiento de la norma en la Cámara Alta, dijo que la nueva ley permitirá acordar vacaciones de manera flexible: "Ahora vas a poder tomarte una semana en un momento, en acuerdo de partes".

Además, Santilli aseguró que la reforma apunta a terminar con la industria del juicio y que busca además ampliar derechos y que los trabajadores informales accedan a cobertura de salud, vacaciones y una jubilación futura. "El desafío es ayudar a los que están en la informalidad a ser formales", sostuvo.

Encuentro por la reforma laboral Esta mañana la mesa política integrada por Santilli se reunió en las oficinas del Ministerio del Interior de Casa Rosada. El intercambio busca ultimar los detalles del proyecto sometido a revisión, que es debatido internamente y conversado con los aliados por su particular reticencia al capítulo tributario, con especial foco en la reducción a implementar en el impuesto a las ganancias.

En Balcarce 50 buscan anotarse esta semana un triunfo legislativo, pero para eso deben atender los reclamos de los gobernadores y legisladores aliados que cuestionan algunos puntos del articulado de la ley.