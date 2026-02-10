La Capital | Ovación | director técnico

Un director técnico entró a la cancha para mostrarle en su teléfono al árbitro que se equivocó y lo echaron

El entrenador quiso demostrarle al juez que había perjudicado a su equipo y vio la tarjeta roja. Después estalló

10 de febrero 2026 · 14:29hs
Pablo Lavallén le muestra su teléfono al árbitro. El director técnico argentino estalló contra el fútbol de Honduras.

Pablo Lavallén le muestra su teléfono al árbitro. El director técnico argentino estalló contra el fútbol de Honduras.

"Basta, basta. Me cansé de que me roben". Fuera de sí, un director técnico acusó a los árbitros de perjudicar sistemáticamente a su equipo. Unos minutos antes, había entrado a la cancha para mostrarle al juez una captura de pantalla en su teléfono para probar que se equivocó.

Después de ese gesto, el árbitro lo expulsó y en la conferencia de prensa posterior al partido el entrenador explotó de bronca.

Se trata de Pablo Lavallén, actual director técnico de Real España, uno equipo de la primera división de Honduras. El entrenador argentino protestó porque primero le anularon un gol a su equipo ante Marathon y luego no le dieron un penal a favor que le hubiese servido para empatar el partido.

Quería que el árbitro viera su teléfono

Luego del pitazo final, Lavallén entró a la cancha y le mostró su teléfono al árbitro. Quería que viera una captura que, según él, probaba que el juez había perjudicado a su equipo. La respuesta fue inmediata: le mostraron la tarjeta roja.

Los supuestos errores del árbitro y su decisión final de expulsarlo hicieron estallar a Lavallén, quien trabaja en Honduras desde hace un tiempo. “Basta, basta. Me cansé de que me roben. Basta señores. Señores de la Comisión de árbitros, señores de la liga, basta. Mejoren el fútbol hondureño. Me van a dar 10 fechas, 10 fechas. ¿Saben por qué?, porque les digo la verdad, la verdad y la verdad no duele, pero sí incomoda”, casi gritó ante los periodistas.

