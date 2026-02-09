El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial 2026

Aerolíneas Argentinas dispuso que Rosario y Tucumán se sumen a Córdoba en la oferta de vuelos directos al evento deportivo. Habrá tres frecuencias semanales

Como contó La Capital hace algunas semanas , autoridades de Santa Fe se encontraban gestionando vuelos directos desde Rosario para el Mundial de Fútbol 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Finalmente, este lunes se confirmó que será a través de Aerolíneas Argentinas.

La incorporación de Rosario, y también Tucumán , complementa el regreso de la ruta desde Córdoba y eleva un 93% la oferta total de la compañía hacia ese destino. Con la suma de estas tres ciudades y los 20 vuelos semanales desde Buenos Aires, la transportista alcanzará un total de 29 operaciones semanales a la Florida

La operación desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas contará con tres frecuencias semanales los martes, viernes y domingos. La iniciativa busca facilitar el traslado de hinchas y viajeros del interior del país hacia Estados Unidos durante la competencia, ampliando la oferta internacional de la compañía y reforzando su estrategia de conectividad federal .

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo de Tucumán dispondrá de dos servicios por semana, con salidas los jueves y sábados. Ambas rutas operarán con una “escala técnica” en Punta Cana, por lo que se operarían con aviones Boeing 737 MAX 8.

Desde el gobierno santafesino habían señalado que el Mundial 2026 funciona como disparador, pero que la meta de fondo es consolidar a Rosario como un nodo aéreo del interior del país, capaz de sostener conexiones directas con destinos clave de América del Norte.

Enero récord en el aeropuerto

Tras la reapertura del aeropuerto, el primer mes de funcionamiento comenzó con un registro récord: más de 71 mil pasajeros utilizaron la terminal provincial para conectarse con más 12 destinos nacionales e internacionales.

En ese sentido, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, recordó este lunes que “actualmente, el ROS está operando más de 70 frecuencias semanales a esos 12 destinos, con cuatro compañías aéreas -Gol, Latam, Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines- que realizan más de 50 operaciones semanales hacia destinos internacionales como Río de Janeiro, Maceió, Cabo Frío, Florianópolis, San Pablo, Panamá y Lima, y tiene también cinco destinos nacionales: Aeroparque, Ezeiza, Iguazú, Bariloche y Mar del Plata- con 20 frecuencias”.

Alvarado remarcó que “muchos de estos destinos funcionan como hubs de conexión, permitiendo a los pasajeros continuar viaje hacia otros puntos de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica e incluso Europa, ampliando de manera significativa las oportunidades de conectividad internacional desde Rosario”, concluyó.