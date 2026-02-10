La Capital | La Ciudad | gremios

Gremios salieron a la calle en Rosario para rechazar la reforma laboral del gobierno nacional

El Frente de Sindicatos Unidos se movilizó este martes y la CGT Rosario convoca a un acto el miércoles, en la previa del debate del proyecto de ley en el Senado

10 de febrero 2026 · 12:22hs
Gremios nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos se movilizaron este martes en el centro rosarino

Gremios nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos se movilizaron este martes en el centro rosarino
Gremios salieron a la calle en Rosario para rechazar la reforma laboral del gobierno nacional

Los gremios nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos se manifestaron este martes en el centro de Rosario para rechazar el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) Rosario convocó a un acto para el miércoles, día en que comenzará a debatirse la iniciativa oficial en la Cámara de Senadores de la Nación, en Buenos Aires.

Esta vez, no hubo movilización unificada, como sí sucedió en ocasiones anteriores.

La movilización de este martes

En cuanto a la manifestación de este martes del Frente de Sindicatos Unidos, la concentración comenzó a las 10 en la Plaza 25 de Mayo, en Laprida y Córdoba. Luego, los manifestantes marcharon hasta Plaza San Martín, frente a Gobernación.

La convocatoria estuvo encabezada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Rosario, junto con la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, ATE Rosario, el Sindicato de Aceiteros de Rosario, el Sindicato de Prensa Rosario, el Sindicato de Cadetes y Amsafe Rosario, también se sumaron gremios del transporte que integran la CATT local, y organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.

Además, de la marcha en contra de la reforma laboral también participaron los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en Coad, gremio que convocó a un paro de 24 hs para este martes.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 12.02.19

En la movilización de este martes en Rosario también dieron el presente referentes gremiales nacionales, como Abel Furlan (UOM), Hugo Yasky, (CTA de los Trabajadores), Hugo Godoy (CTA Autónoma), Daniel Yofra, (Federación Nacional Aceitera) y Rodolfo Aguiar (ATE nacional).

La manifestación se enmarca en uan serie de convocatorias nacionales contra la reforma laboral del oficialismo: el Frente de Sindicatos Unidos ya marchó el pasado 5 de febrero en Córdoba y repetirá la movilización con otros gremios nacionales el 11 de febrero frente al Congreso, cuando se trate el proyecto de ley en el Congreso.

La CGT convocó a una marcha este miércoles

Esta vez, no hubo unidad en la convocatoria entre el frente de Sindicatos Unidos y la CGT. En cambio, la Central General del Trabajo se concentrará este miércoles a las 16 en la plaza San Martín, frente a la sede del Gobierno de Santa Fe en Rosario.

La protesta local se realizará en consonancia con la movilización que encabezará la CGT nacional frente al Congreso, ese mismo día. Tanto a nivel nacional como local, la medida consistirá en una concentración sin paro.

Miguel Vivas, secretario general de la CGT Rosario, explicó en conferencia de prensa: “Los trabajadores estamos a favor de una modernización, pero no de esta manera. Esto es retroceder 250 años”. Y añadió: “Es un momento muy difícil. Vamos a luchar porque creemos que es una reforma que no va a ayudar a los trabajadores ni a los sindicatos. Hay puntos que nos preocupan profundamente, como la caída de los convenios, el tema de la indemnización y la desprotección total del trabajador”.

Por su parte, el secretario adjunto de la CGT Rosario y titular del gremio de docentes privados (Sadop), Martín Lucero, señaló: “Vamos a hacer una gran marcha en Buenos Aires para que no se avance con esta reforma laboral, y eso va a tener réplicas en toda la provincia. Acá en Rosario marcharemos frente a la Gobernación y el acto será cerca de las 17”.

Sobre la posibilidad de que la norma sea aprobada tal como fue enviada por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), Lucero evaluó: “Si a la LLA le dan los números en el Senado es porque los gobernadores son cómplices y aportaron los votos. En ese sentido, que las movilizaciones se realicen frente a las casas de gobierno provinciales tiene lógica: sin ese respaldo no habría forma de que le den los votos a Milei”.

cgt
Durante una conferencia de prensa en la CGT Rosario los gremios brindaron detalles de la movilización que se realizará el miércoles.

Durante una conferencia de prensa en la CGT Rosario los gremios brindaron detalles de la movilización que se realizará el miércoles.

El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner, anticipó que la movilización del miércoles será masiva. “Todos los trabajadores deben estar movilizados contra la actitud del gobierno nacional de modificar las reglas de juego precisamente para los trabajadores. De todas las reformas laborales que se intentaron, ninguna avanzó porque contemplaban una quita de derechos”, afirmó.

En la misma línea, Claudio César, secretario general del Sindicato de Telefónicos de Rosario (Sitratel), sostuvo que “lo que plantea el gobierno es más que una reforma laboral: es una reforma de la sociedad”. Y agregó: “Por eso es importante la convocatoria amplia. No se trata solo de una discusión laboral. Estamos dispuestos a debatir, pero con una proyección de futuro, no con lo que impone el gobierno”.

Desde Luz y Fuerza Rosario, su titular Alberto Botto advirtió que la iniciativa oficial “va a perjudicar a toda la sociedad argentina y no solamente a las organizaciones gremiales y a las familias trabajadoras”. En ese sentido, alertó sobre el impacto en áreas sensibles como la salud y el sistema previsional.

La CGT Rosario agrupa a más de 80 gremios de Rosario y la región. La central obrera también dejó en libertad de acción a los sindicatos que decidan marchar este martes junto al Frente de Sindicatos Unidos. A la convocatoria se suma además el espacio gremial del PJ Rosario, que conduce Sergio Rivolta.

Noticias relacionadas
Durante la reunión del Consejo Directivo de la CGT se acordó que la concentración sea a las 15 en la Plaza del Congreso.

La CGT marchará al Congreso contra la reforma laboral

Los gremios advierten que en que el proyecto oficial tendrá un fuerte impacto sobre los derechos laborales, el rol de las organizaciones sindicales y el sistema de salud.

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

vuelta al cole: presentan una canasta de utiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Vuelta al cole: presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Rosario vivirá una semana inestable marcada por lluvias de diversa intensidad.

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Ver comentarios

Las más leídas

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Lo último

Tres años de prisión para el anestesista que se distrajo con el celular y causó la muerte de un nene de 4 años

Tres años de prisión para el anestesista que se distrajo con el celular y causó la muerte de un nene de 4 años

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

El anuncio de mejoras laborales por parte del Ejecutivo provincial no fue interpretado como una recomposición salarial real.

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto
Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Alerta gremial en Rosario sobre la reforma laboral: Vamos a prender fuego el país
Economía

Alerta gremial en Rosario sobre la reforma laboral: "Vamos a prender fuego el país"

Tres años de prisión para el anestesista que se distrajo con el celular y causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que se distrajo con el celular y causó la muerte de un nene de 4 años

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas
La ciudad

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Ovación
Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina
Ovación

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

El curioso amistoso entre Central y Sportivo Belgrano por el pase de un campeón del mundo

El curioso amistoso entre Central y Sportivo Belgrano por el pase de un campeón del mundo

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Holan en Central en los partidos sin mañana

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Holan en Central en los partidos sin mañana

Policiales
Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto
Policiales

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

Las protestas en la Policía de Santa Fe generaron 20 pases a disponibilidad

Las protestas en la Policía de Santa Fe generaron 20 pases a disponibilidad

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

La Ciudad
Gremios salieron a la calle en Rosario para rechazar la reforma laboral del gobierno nacional
La Ciudad

Gremios salieron a la calle en Rosario para rechazar la reforma laboral del gobierno nacional

Vuelta al cole: presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Vuelta al cole: presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema

"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
Economía

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Información General

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
Información General

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Alerta a las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La CIudad

"Alerta a las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla
Información General

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes
El Mundo

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne
Ovación

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado
Política

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
La Ciudad

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales
Policiales

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil
Política

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
POLICIALES

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial