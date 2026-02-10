La Capital | Ovación | Newell's

Newell's no lo quiso más y firmó contrato con otro equipo, con el que jugará la Copa Libertadores

El préstamo con el Rojinegro terminó el 31 de diciembre. El futbolista quería seguir, pero a la dupla técnica no le interesó.

10 de febrero 2026 · 15:30hs
Cocoliso González hizo pocos goles en Newells

Cocoliso González hizo pocos goles en Newell's, pero importantes. Su contrato venció y quedó libre. Quería seguir, pero al club no le interesó. 

Newell's hizo una gran renovación del plantel de primera división entre el que terminó el torneo Clausura 2025 y el actual torneo Apertura. Además de nuevos técnicos, el club sumó un equipo casi absolutamente nuevo para afrontar la exigente temporada que tiene por delante.

El recambio empezó ni bien los socios eligieron a la nueva comisión directiva, el 14 de diciembre. Con Ignacio Boero como presidente y Roberto Sensini a cargo de la gerencia deportiva, lo primero que hizo Newell's fue cubrir la vacante de la dirección técnica.

Apenas días después del comienzo del mandato de Boero, llegaron entonces Favio Orsi y Sergio Gómez para hacerse cargo del primer equipo. Y enseguida la gerencia deportiva se puso a trabajar para reforzar un plantel que necesitaba con urgencia reforzarse en todas sus líneas.

Ever Banega y Cocoliso González se fueron

Al mismo tiempo, hubo futbolistas que dejaron de pertenecer al club porque sus contratos se terminaron. En definitiva, Newell's incorporó a diez futbolistas y se aseguró la continuidad de Luciano Herrera, uno de los que mejor rendimiento tuvo en 2025 y que estaba a préstamo con opción de compra. El club ejecutó esa opción y hoy Herrera es jugador de la entidad del Parque.

Entre los que se fueron se destacan Ever Banega y Carlos González. El volante le informó a Sensini que no quería seguir en el Parque y unos días después consiguió nuevo club: ahora juega en Defensa y Justicia. Justamente este fin de semana volverá al Parque, cuando su actual equipo visite a Newell's.

El delantero hizo pocos goles en Newell's, pero importantes, y ahora está a punto de arreglar con un club de otro país que está clasificado para jugar la Copa Libertadores El delantero hizo pocos goles en Newell's, pero importantes, y ahora está a punto de arreglar con un club de otro país que está clasificado para jugar la Copa Libertadores

Cocoliso González quedó libre. Aunque tuvo ofertas, alguna del país y otras de Paraguay, el jugador afirmó que quería seguir jugando en Argentina y que esperaba una propuesta de renovación en Newell's. Pero eso no ocurrió y finalmente el paraguayo quedó a la deriva.

Dónde jugará el delantero paraguayo en 2026

Ahora, el delantero que hizo pocos goles en Newell's, pero importantes, firmó contrato con un club de otro país que está clasificado para jugar la Copa Libertadores. Al jugador le viene bien, porque necesita competir para mostrarse ante Gustavo Alfaro, el entrenador de la selección de Paraguay. Cocoliso quiere ir al Mundial y para eso necesita continuidad, y en un club importante.

El equipo con el que firmó contrato es Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana en dos ocasiones. El conjunto ecuatoriano es el campeón nacional de su país y jugará la Copa y se está reforzando para eso.

