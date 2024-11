Argentina finalmente se sumó a la Alianza contra el Hambre que impulsó Lula

Con reservas y para no quedar aislado, el presidente Javier Milei firmó el documento en la cumbre del G20 en Río de Janeriro

Aunque el gesto de Milei fue visto como una forma de no quedar excluido de un acuerdo multilateral importante, la postura final del gobierno dejó claro que si bien participará de esta coalición, no aceptará medidas colectivas o programas específicos que no estén alineados con su visión económica.