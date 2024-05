Apoyos y críticas al discurso del presidente Milei en Córdoba

Si queremos que la Argentina mejore, tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas” Si queremos que la Argentina mejore, tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas”

La diputada nacional Lilia Lemoine (LLA) aprovechó la promesa del presidente de bajar impuestos para fustigar a la oposición por las trabas a la ley Bases y el paquete fiscal.

“El gobierno avanzará en una reducción significativa de impuestos luego de aprobar la ley Bases y el paquete fiscal. Es decir, ya se podrían haber bajado los tributos si el kirchnerismo, el 2 por ciento y parte de la UCR no se opusieran”, publicó en X.

"El gobierno avanzará en una reducción significativa de impuestos, luego de aprobada la Ley Bases y el Paquete Fiscal".

Es decir, ya se podrían haber bajado los impuestos si el kirchnerismo, el 2% y parte de la UCR no se opusieran...

En sintonía, su par de bancada María Celeste Ponce destacó el fervor de los asistentes que ocuparon la mitad de la plaza San Martín en Córdoba.

“Hubo un apoyo impresionante a la ley Bases. ¿Por qué no se ve reflejado en el Congreso?. Creo que hay parte de la casta política, los parásitos que se representan a ellos mismos y no al pueblo. Ese es el problema. No hay otra explicación”, opinó.

En la vereda opositora, el diputado de Unión por la Patria (UP) Leandro Santoro hizo una publicación irónica acerca de la promesa de bajar impuestos.

En córdoba se aplaudió al presidente cuando prometió bajar impuestos y se pidió por la aprobación de la ley de Bases, que los sube.

“En Córdoba se aplaudió al presidente cuando prometió bajar impuestos y pidió la aprobación de la ley Bases, que los sube”, afirmó en X.

La diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman aludió a una baja convocatoria al acto. “Bastante menos que lo que llevó en campaña”, dijo en referencia al acto de cierre del año pasado, cuando hubo cuadras repletas de personas acompañando a Milei.

Bastante menos que lo que llevó en campaña.

Paralelamente, trabajadores, sindicatos recuperados, organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos de izquierda se concentraron en la Plaza del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, para discutir las medidas a adoptar en el marco del plan de lucha contra las políticas del presidente.