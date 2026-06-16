Día de la Bandera en Rosario: cuándo arranca el show de Abel Pintos y quiénes más suben al escenario

La jornada comenzará con el presidente Javier Milei como protagonista del acto oficial. Después habrá varios espectáculos de baile y música

La visita de Abel Pintos potenció la convocatoria para celebrar el Día de la Bandera el próxmo fin de semana en Rosario. El gobierno de Santa Fe anunció este martes que el show gratuito se pondrá en marcha a última hora de la tarde , tras la presentación de otros artistas en el escenario principal.

La vocera del Poder Ejecutivo provincial, Virginia Coudannes , ratificó que el presidente Javier Milei será parte del acto oficial del sábado a la mañana en el Monumento . El jefe del Estado argentino volverá a participar de la ceremonia como lo hizo en 2024, aunque esta vez habrá un marco con mejores condiciones.

El Monumento Nacional a la Bandera lucirá renovado luego de las obras de restauración cuya inauguración formal se programó para este miércoles. Los organizadores estiman que la ciudad recibirá a 25.000 estudiantes de todo el país para la tradicional promesa de lealtad del cuarto grado de la escuela primaria.

Según fuentes oficiales, el concierto de cierre arrancará a las 17 frente al río Paraná . Previamente subirán al escenario DJ China , Jose Pujol , Ele Mariani , Sandra Corizzo y Grupo , el Ballet Municipal de Danzas Argentinas , Maggie Cullen y La Chamba Folk .

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De esta manera, Abel Pintos volverá a cantar en Rosario por tercera vez en menos de dos meses. A fines de abril ofreció un par de recitales en Metropolitano como parte de la gira del trigésimo aniversario de su carrera y brindó shows en noches consecutivas.

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La Municipalidad y la provincia montarán un segundo escenario para disfrutar del baile y la música en vivo dentro del Parque Nacional a la Bandera. Allí se presentarán DJ Ioio del Ritmo, Nazarena Segovia, María Elena Sosa, Amapola, Los Peñaloza y La Vanidosa.

Por último, la jornada recreativa contará con un patio en el que habrá clases abiertas para el público. En este caso, la convocatoria incluye a DJ Ine Maguna, los ballets Arreando Sueños, Achalay Mi Tierra, Yvymarae, Herencia Criolla y Rincón de mi Patria; y la agrupación gaucha Recorriendo el Litoral.

Milei se anotó y Villarruel está en duda

En cuanto al acto protocolar, fuentes oficiales precisaron que la ceremonia arrancará a las 10 de la mañana. Milei estará acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin para encabezar la actividad en el comienzo del último de los cuatro días de promesas escolares.

Por otra parte, la vocera provincial aclaró que la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel "aún no está confirmada su presencia". La titular del Senado nacional asistió a la ceremonia del año pasado ante la ausencia del primer mandatario y todo indica que no coincidirán este fin de semana, pero la puerta para recibirla sigue abierta, al menos formalmente.

Tal como ocurrió en 2024, Milei les tomará juramento a los cadetes militares en el acto de este sábado. Hasta el momento no trascendieron otras actividades programadas a nivel local dentro de la agenda del líder de La Libertad Avanza (LLA).

Al margen de la disputa con la vicepresidenta, el jefe del Estado argentino también ocupará el centro de un escenario marcado por las diferencias políticas con la Casa Gris. De hecho, Coudannes recordó este martes que "ningún gobierno nacional terminó las obras" para recuperar el Monumento en más de una década. La restauración se cerró con una inversión de 4.000 millones de pesos procedentes de las arcas provinciales.