En la previa del 20 de Junio, niños de todo el país llegaron a Rosario para prometerle lealtad a la bandera

Algunos viajaron horas y horas arriba de un micro. Entre el miércoles y el sábado participarán más de 25 mil chicos

Chicos de todos los rincones del país llegaron al Monumento a la Bandera en la previa del 20 de Junio.

"Le prometo amarla, cuidarla y respetarla siempre" , dice Martín, alumno de 4° grado de la escuela Carlos Pellegrini de Florencio Varela , provincia de Buenos Aires, sobre la promesa que iba a realizar a la bandera argentina este miércoles soleado. En la previa al 20 de Junio , más de 25 mil niños y niñas de todo el país desembarcan en Rosario entre este miércoles y el sábado para prometerle lealtad a la celeste y blanca , en el mismo lugar que Manuel Belgrano la izó por primera vez.

Al mediodía, bajo un sol espléndido, más de 4.000 chicos y chicas gritaron al unísono: "Sí, prometo". La pregunta se la hizo un actor que jugó el rol del mismísimo Belgrano , quien hizo una entrada triunfal a través de las icónicas escalinatas. Al ver al prócer, los niños saltaban de la emoción.

Se cantó el himno y se agitaron cientos de banderines de Argentina, que tiñeron el Patio Cívico del Monumento a la Bandera de celeste y blanco. Además de Manuel Belgrano, una Catalina Echevarría, encargada de confeccionar la primera bandera argentina, sorprendió a los miles de alumnos presentes. Una vez hecha la promesa, el grupo musical Menú Infantil puso a bailar a chicos y grandes.

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Escuelas de todas las provincias llegaron a Rosario

Los chicos llegaron de todos los rincones de la Argentina. Algunos, como Martín, quien vive en el conurbano bonaerense, viajaron horas y horas arriba de un micro de larga distancia para llegar al Monumento a la Bandera. En el caso de la escuela de Florencio Varela, salieron a las 3 de la mañana en un colectivo rumbo a la ciudad. "Rosario es impresionante", valora Ambar, otra alumna de la institución de la provincia de Buenos Aires.

Algunos vinieron desde más lejos aún. Un ejemplo es el contingente de 240 alumnos que llegó desde Goya, Corrientes, que partió hacia Rosario este martes a las 10 de la noche. Para el mediodía del miércoles ya estaban conociendo el imponente Monumento a la Bandera. Los chiquitos y sus maestras recorrieron más de 550 kilómetros de ruta. "Le prometo a la bandera sacarme buenas calificaciones y estudiar una carrera cuando sea grande", afirmó Florencia, de 10 años, con acento correntino.

Otras escuelas aprovechan el viaje a Rosario para conocer también San Lorenzo, donde tuvo lugar el único combate de José de San Martín en tierras Argentina. En la ciudad aledaña recorren el Campo de la Gloria y el Convento de San Carlos, dos lugares claves en la historia Argentina.

"Hace 27 años que venimos, aprovechamos y recorremos San Lorenzo. La promesa es muy emocionante, y es algo que trabajamos todo el año y que también significa un esfuerzo económico para los padres, pero todo vale la pena", expresa Marcela, directora del Instituto Juan XXIII de Corral de Bustos, provincia de Córdoba, y suma: "Para la gran mayoría es la primera vez que vienen a Rosario y conocen el Monumento, que es muy imponente".

Las escuelas de Rosario no se perdieron la emocionante ceremonia. Y también llegaron chicos y chicas de diversas localidades de la provincia de Santa Fe, como Funes, Roldán, Acebal, Armstrong, Carcarañá, Cañada de Gómez, Totoras, Villa Constitución, entre muchas otras.

El calendario en el Monumento se extiende hasta el sábado

La de este miércoles no es la única cita programada en el Monumento. Las promesas de lealtad a la bandera continúan este jueves, el viernes y culminan este sábado 20 de junio. Habrá doble turno en todas las fechas, por lo que el total de niños que prometerán amar la Patria ascenderá a más de 25 mil.

El acto protocolar, que además del presidente de la Nación contará con la presencia de autoridades locales, comenzará a las 10. A las 11, un grupo de más de 3.000 niños y niñas protagonizará la última promesa a la bandera de esta temporada.

Este sábado a la tarde habrá fiesta popular en el Monumento a la Bandera. La gran figura de la jornada es Abel Pintos, quien protagonizará un cierre musical cerca de las 17. Previamente subirán al escenario DJ China, Jose Pujol, Ele Mariani, Sandra Corizzo y Grupo, el Ballet Municipal de Danzas Argentinas, Maggie Cullen y La Chamba Folk.