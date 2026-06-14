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Milei respaldó a Manuel Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

El presidente reposteó un mensaje en Instagram que denuncia "operaciones" contra el jefe de Gabinete por el aumento de su patrimonio

14 de junio 2026 · 15:34hs
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Manuel Adorni fue respaldado por el presidente Javier Milei.

Manuel Adorni fue respaldado por el presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei volvió a mostrar este domingo su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las controversias por la modificación de las declaraciones juradas y el aumento patrimonial del exvocero.

El gesto del mandatario nacional se produjo a través de una publicación en su cuenta de la red social Instagram, en la que se hizo eco de un mensaje redactado por el autor Eric Harris que apuntaba contra las denuncias públicas de los últimos días.

"Nuestro presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como paso ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo", decía el mensaje de Harris que el mandatario reposteó en una de sus historias este domingo para ratificar su alineamiento con el funcionario.

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>> Leer más: El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

El pendrive de Manuel Adorni

El clima político se enrareció aún más tras la presentación de la declaración jurada patrimonial de Adorni, que generó controversia por la inclusión tardía de 500.000 dólares que no fueron notificados previamente, que según declaró estaban en un pendrive.

Las explicaciones públicas del funcionario no lograron desactivar las críticas. Legisladores de distintos espacios sostienen que las inconsistencias en la información patrimonial ameritan su comparecencia urgente en el Congreso.

La reacción del jefe de Estado se dio en una semana donde la evolución de los bienes del jefe de ministros acaparó el centro de la escena política, generando pedidos de explicaciones y fuertes cuestionamientos por parte de diferentes sectores de la oposición.

A pesar de los ruidos internos y de las contradicciones señaladas en torno a lo que el ministro declaró ante el Congreso de la Nación, la conducción del Poder Ejecutivo optó por asimilar la discusión como parte de una campaña de desprestigio, reforzando la permanencia de Adorni en la mesa chica del Gobierno nacional.

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