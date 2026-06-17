Prisión preventiva para el portero del jardín de infantes de Empalme Graneros por abuso

El acusado, de 55 años, fue imputado por presuntos abusos contra tres nenes de entre 4 y 5 años. La Fiscalía además investiga otras 11 denuncias por hechos similares

Madres de alumnos del Jardín de Infantes 261 Paulo Freire fueron a protestar el viernes 12 de junio de 2026 a la puerta de la sede rosarina del Ministerio de Educación de Santa Fe.

La Justicia dictó este miércoles la prisión preventiva efectiva del portero del jardín de infantes Nº 261 de barrio Empalme Graneros, imputado por delitos contra la integridad sexual de menores que asisten a la institución.

El portero, identificado como R. L., de 55 de años, fue detenido el pasado 10 de junio después de que un grupo de padres denunciara que sus hijos fueron víctimas de abuso. Un grupo de padres se reunió en la puerta del jardín e intentaron linchar al acusado, por lo que tuvo que intervenir la Policía.

La fiscal Antonela Valente, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, le atribuyó haber realizado acciones dentro del ámbito de los delitos contra la integridad sexual contra tres nenes menores de edad, de entre 4 y 5 años, a uno de ellos en reiteradas oportunidades. Asimismo se le adjudicó haberlos amenazados para que los chicos no cuenten lo sucedido.

El juez de primera instancia Rafael Coria tuvo por formalizada la imputativa disponiendo la prisión preventiva efectiva por el término de 90 días con prórroga automática hasta la finalización de la audiencia preliminar si la Fiscalía presenta la acusación para elevar la causa a juicio oral antes que se cumpla dicho termino dispuesto.

Al momento hay tareas investigativas en curso y en reserva en relación a 11 denuncias ingresadas vinculadas al sindicado por acciones similares dentro del mismo establecimiento educativo.

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Denuncias de los padres

El portero acusado fue de inmediato detenido y separado del cargo, cuando se produjeron enfrentamientos entre la Policía y padres de los chicos que pretendían hacer justicia por mano propia y linchar al sospechoso.

En medio de esos incidentes, la mamá que denunció que su hijo fue víctima de abuso tuvo que ser atendida por una crisis de nervios en medio del enfrentamiento a golpes y empujones con la Policía. Además del acusado por el abuso, la Policía aprehendió al menos tres personas por los incidentes.

Uno de los papás que estaba en el lugar contó que la persona señalada como presunto abusador “ya tuvo una denuncia hace un mes atrás. La mamá de un nene con autismo denunció que el chico había sido abusado y las autoridades le pidieron que cambien del escuela al chico, y al portero lo dejaron en el mismo lugar”.

“Otra madre contó que su hija le manifestó que el mismo hombre es malo y que le ponía cinta adhesiva en la boca a los chicos y los dejaba atados. Los directivos tienen que dar explicaciones. Sabemos que la mamá fue al Ministerio de Educación y no le dieron respuestas. No es la primera vez que ocurre algo así. Si las autoridades indagan un poco más seguro aparecerán más casos", reclamó el padre.

Sin poder contener las lágrimas, una mujer narró ante LT8 que su hijo le había contado que "este hombre lo había llevado a una casita que está en la parte de atrás y lo había manoseado. Me contó que le picaba la cola y que este hombre le hizo mal con el dedo, que lo había lastimado con la uña. Entonces le pregunté por qué no me había contado y me respondió: 'Yo tenía miedo porque me dijo que nos iba a pegar con un palo a vos y a mí'".

La mujer contó que llevó a su hijo en el hospital y que allí le dijeron que "no presentaba signos de penetración, pero tenía la cola colorada. De ahí me fui a la Fiscalía (de Delitos Sexuales) y me dijeron que tenía que esperar. Y la Policía, en lugar de estar con nosotros, nos cagan a tiros. Eso no se hace con los chicos. Ese hombre tiene que estar preso".

"Resulta que ahora, después del caso de mi hijo, apareció otro testimonio. Un chico que tiene autismo y también era abusado. La directora protegió a este hombre porque hubo una denuncia anterior. Y la Policía, en lugar de estar con nosotros, está con ellos. La directora nos tiene que dar una respuesta. Yo sospechaba que pasaba algo en la escuela porque el nene se hacía pis encima y yo lo seguía llevando a la escuela, pensando que era un lugar seguro. Nunca pensé que le pasaría algo así".

Un jardín de infantes intervenido por denuncias judiciales

Las clases en Empalme Graneros se suspendieron el último 10 de junio por la protesta de madres y parientes de los chicos. Después del feriado, el Ministerio de Educación empezó a organizar encuentros con las familias de cada sala para presentar a quienes se harán cargo de la institución.

La secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, planteó un objetivo concreto en cuanto a la situación de los alumnos: "Que no se vayan a otro jardín sino que este jardín pueda volver a tomar su normalidad de alguna manera". El proceso no es sencillo, ya que hay que convocar a otras maestras para reemplazar a las que se tomaron licencia después de los disturbios y amenazas en medio de un violento operativo policial.

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La funcionaria reconoció que la situación es "sumamente angustiante para las familias" porque "las denuncias se han ido incrementando" en la Fiscalía Regional de Rosario. Asimismo se mostró preocupada con respecto a las docentes: "Pasaron un muy mal momento porque ellas se prepararon para ser docentes, para estar ahí en el jardín".